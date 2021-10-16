芝士減肥｜日教授3款獨門芝士食譜　芝士粉麵豉湯限糖半年減30磅

趕走脂肪，吃芝士都得。此提議由日本東北大學農學博士齋藤忠夫提出，他自己亦藉着吃芝士減肥，配搭減醣攝取的方法，成功在半年間由84公斤（184磅）減至70公斤（154磅），共減了14公斤（30磅）。
芝士一直被認為是增肥食物，雖然其鈣質及蛋白質的含量高，但大多數芝士的熱量也高，「食芝士都可以變瘦」或者顛覆了一貫的想像。
日本東北大學農學博士齋藤忠夫研究芝士對身體有何影響已接近40年，他在J2的日本醫學節目《醫緊你幫緊你》中表示芝士有益於身體，只要肯吃芝士就能有助減肥，並且沒有很特殊的食法。將芝士加入日常三餐，成為有助減肥的秘密武器。
秘密芝士食譜 培養不易肥體質
齋藤教授指芝士撇除水分後，一半是蛋白質，一半是脂肪，而且脂肪的含量好高，但芝士中的脂肪屬於中鏈脂肪酸，特徵是容易燃燒較易分解，不易在身體積聚，即使多吃了也不太容易變胖。至於，肉類中的長鏈脂肪酸則較難分解，需要較長的時間才可轉化成能量，換言之更易積聚於身體。
齋藤教授說用芝士代替正餐中的一道菜式便可，例如「西京麵豉醃芝士」、「芝士燜高野豆腐」和「芝士粉麵豉湯」。
按圖有齋藤教授的3款獨門芝士食譜︰
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芝士粉提升鮮味 減少鈉攝取
齋藤教授常用芝士粉配搭麵豉湯，芝士和麵豉的味道十分匹配，芝士中有大量鮮味成分，巴馬臣芝士含有的鮮味成分與昆布相若，如此一來可減少用鹽及麵豉，減少攝取太多的鈉質。其次，可以在烏冬上灑芝士粉伴吃，這是齋藤教授的獨門秘訣，每天也可吃到芝士。
芝士的品種繁多，但主要由脂肪及蛋白質組成，糖分的含量接近零，最適合限醣飲食的人群食用。部分芝士含鈉，然而茅屋芝士、水牛芝士及鄉村芝士卻不含鈉，適量地當成茶點也屬於健康的零食，切記不要用醬汁配搭，譬如是沙律醬。
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按圖睇9種芝士營養價值：
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參考資料︰TVB《醫緊你幫緊你》