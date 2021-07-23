羽衣甘藍功效｜減肥増免疫力助防癌7好處　點食最有效降膽固醇？

自從羽衣甘藍被列為超級食物後，它的受歡迎程度有增無減。羽衣甘藍的健康益處主要有7項，不論是大葉的羽衣甘藍或卷葉的羽衣甘藍同樣有益。



卷綠甘藍（Curly Kale）、嫩甘藍（Baby Kale），多用於沙律、蔬果汁和快炒。（The Creative Exchange/Unsplash）

羽衣甘藍品種多，常見的有卷綠甘藍（Curly Kale）、嫩甘藍（Baby Kale），多用於沙律、蔬果汁和快炒；而長葉的意大利深綠甘藍（Tuscan Kale），口感比前兩者滑，可生吃又可炒菜。羽衣甘藍屬十字花科蔬菜，跟西蘭花及椰菜花同科。

長葉的意大利深綠甘藍（Tuscan Kale），口感較滑，可生吃又可炒菜。（Pixabay）

羽衣甘藍的營養非常高，熱量卻很低，維他命A、C及K含量豐富，另外蘊藏礦物質，包括鈣、錳、銅及鎂等。

研究︰蒸羽衣甘藍更有助降膽固醇

膽固醇會被肝臟轉化為膽汁酸，這是一種幫助身體消化脂肪的物質。我們吃高脂食物時，肝臟將膽汁酸釋放到消化系統中吸收脂肪，當所有脂肪被吸收後，膽汁酸被血液吸收並在體內循環。

而另一樣物質稱為膽汁酸螯合劑，它可在消化系統中結合膽汁酸，防止它們再被吸收，如此一來有助降低體內總膽固醇含量。羽衣甘藍就含有膽汁酸螯合劑，據研究指蒸羽衣甘藍有特別多的膽汁酸螯合劑，在降低總膽固醇水平有效。

按圖了解更多羽衣甘藍在支持健康的7大好處︰

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1.有助降膽固醇

2.支持免疫系統

3.強健骨骼健康

4.預防心臟疾病

5.有助預防癌症

6.維護眼睛健康

7.有助減肥瘦身



羽衣甘藍雖然有不少好處，不過以下兩類人要特別留意食用分量，包括本身有甲狀問題及服用薄血丸的人。

甲狀腺功能不好 吃熟羽衣甘藍不要吃生

羽衣甘藍及十字花科蔬菜含甲狀腺激素（Goitrogen），據資料指出甲狀腺激素是天然物質阻隔碘質進入甲狀腺。缺乏碘會導致甲狀腺腫大（大頸泡），若平日攝入足夠碘，並會正常代謝碘的人，不會受到膳食中的甲狀腺激素影響。不過，本身有甲狀問題的人則要小心，吃了過量的甲狀腺激素，會加重甲狀問題，因此煮熟羽衣甘藍（十字花科蔬菜），使導致「大頸泡」的酶失去活性，比吃生的更妥當。另外，由於羽衣甘藍的維他命K豐富，服用薄血丸的人需要考慮食用量。

羽衣甘藍農藥殘留多 食用前徹底清洗

自2004年以來美國公益組織「環境工作組」（EWG）每年發布一份「農藥生產購物指南」（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce™）提醒消費者。羽衣甘藍在過去兩年都入圍「骯髒蔬菜水果黑名單」（Dirty Dozen）並高踞第三名，更曾在單一羽衣甘藍樣本中發現有18種農藥殘留。另外，有約六成羽衣甘藍的抽驗結果，被檢出致癌物質-除草寧。美國疾病管制局（CDC）的資料顯示，高濃度殺蟲劑和農藥對人體造成刺激反應，包括眼睛、皮膚及神經系統，對兒童大腦發育也有傷害。故此，食用羽衣甘藍前應徹底清洗，先用流動水沖洗羽衣甘藍葉片，隨後浸泡約3分鐘，再用流動水沖洗，最後才切除較硬的根部及葉柄（如需要）。

參考資料︰Science Direct/Harvard/Healthline/Man of Many