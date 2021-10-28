759阿信屋｜網民熱選15件759必買產品　豆乳第3腐皮烏冬三甲不入

759阿信屋在香港扎根多年，主打日韓台零食，慢慢再擴展至糧油雜貨、酒類、急凍食品等多類型產品。早前有網民開Post討論「有咩入親阿信屋係必買？」引來熱議，一直獲得好評的咚兵衛腐皮烏冬當然榜上有名，不過竟然三甲不入，而排名第一的產品網民稱長期無貨！



759阿信屋開業時稱為「759零食屋」，走薄利多銷路線，主要引日本特色的貨品作招徠，時至今日店內的產品種類多元化，而且經常推出不同的折扣優惠吸引顧客，在討論區連登更有一個「759阿信屋討論區」的Post，交流各區分店情報，有網民更開Post討論759阿信屋的必買產品，不知道你又愛到759阿信屋買什麼？

網民開Post討論「有咩入親阿信屋係必買？」引來熱議，你又有什麼是必買？（資料圖片）

韓國Pizza大熱 氣炸焗爐微波爐樣樣掂

在眾多產品中，網民不約而同選擇了韓國急凍Ottogi Pizza系列，皆因此食品不論是利用氣炸、微波爐或是焗爐樣樣都出色，網民更指Ottogi的急凍Pizza基本上一上架沒多久便會一掃而空，甚至走訪不同地區的分店也未必找到，可見人氣高企。

韓國Ottogi Pizza系列深受網民歡迎！（余曉彤攝）

儘管759阿信屋的選擇眾多，但有一位網民笑言「每次入759就係一場希望，希望佢返貨，希望返嘅貨有你搵嘅野，但9成失望。」回應引來569個正評，可見其共鳴度相當高。即使想買的貨品未必找到，但大家仍然分享自己覺得好吃的產品，記者綜合了網民意見和正負評，得出以下15款必買產品。

請按圖看網民熱選15款759阿信屋必買產品：（排名由低至高排列）

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今期759阿信屋優惠：北海道拉麵65折 無激素黑毛豬腩片

759阿信屋本來常常都有不同的優惠及折扣，雖然今期的優惠產品並不是網民所選擇的必買品，但是價格非常吸引，部分也是日本直送的即食麵，如日本製的出前一丁（5包裝）都同時減，原價$32.9，現在兩件價$46.9！

超市優惠｜百佳豬肉75折惠康金菇$4 大昌即時送貨保證遲1分送$10

請按圖看「759阿信屋」有什麼減價貨品（留意優惠期限）：