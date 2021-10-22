揀魚貼士｜染乙型鏈球菌兩月7人亡　目測3招睇眼或有錯唔一定要摸

買鯇魚感染乙型鏈球菌？今年9月和10月本港共超過79人證實感染侵入性乙型鏈球菌，當中7人死亡，衞生防護中心調查發現，部分病人曾接觸鯇魚等淡水魚，因而引起對接解淡水魚的憂慮。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷曾接受電台訪問時提醒大眾，在購買及處理海鮮時需留意的貼士。其實揀靚鮮魚不一定要靠手，目測亦可鑒別魚類新鮮與否。



乙型鏈球菌是什麼？

上月和今月初，分別有58名和21名住院病人經檢測後證實感染侵入性乙型鏈球菌，涉及42男、37女，年齡最細的患者為1個月大，主要出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或膿腫／蜂窩組織炎等。乙型鏈球菌是一種常見寄存在人類腸道、泌尿和生殖系統的細菌，衞生防護中心指出，處理未經烹煮的淡水魚時，若手部帶有傷口，或食用未煮熟的淡水魚，亦可能會受感染。

（資料圖片／曾凱欣攝）

荃灣楊屋道街市魚檔魚塊帶病毒

衞生防護中心早前曾到涉事的荃灣楊屋道街市的魚檔和位於元朗雞地的「雞地佳得香港實業有限公司」抽取環境樣本如魚塊、器皿和砧板等，發現除砧板外，全部均對病毒呈陽性。不過街坊表不不太害怕，表示會戴手套處理魚類，部分街坊則會暫轉到區內福來村香車街街市買魚，而魚販表示顧客揀魚時亦會提供手套。

醫生教安全揀魚3貼士

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷曾接受電台訪問時教提醒大眾在購買及處理海鮮時需留意的3個貼士。請按圖看：

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專家教3步挑出靚鮮魚

儘管本港在兩個月期間錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，不過記者曾到涉事的荃灣楊屋道街市，各檔仍是人頭湧湧，部分街坊表示不太擔心受到感染，會帶手套處理生魚及徹底煮熟才進食。作為消費者當然想選擇靚鮮魚，事實上揀鮮魚不一定要用手，台灣永續鱻漁發展協會理事長白尚儒曾分享3步驟目測魚類新鮮與否，觸摸是一個輔助的手法。

台灣永續鱻漁發展協會理事長白尚儒曾分享3步驟目測魚類新鮮與否。（資料圖片）

海鮮冷知識｜魚眼清澈不一定最新鮮？專家教簡單3步驟挑出鮮魚

請按圖看白尚儒教3招挑出靚鮮魚：