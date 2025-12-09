鰻魚食譜｜急凍鰻魚5招變高級美食　炭燒香氣肉質軟綿加熱有技巧

鰻魚食譜｜超市出售的冷藏蒲燒鰻魚飯竟可變身成高級餐廳質素，更可將雪味轉化成炭燒味？只需準備一種茶葉及處理時跟足以下小撇步，柴皮的冷藏鰻魚都可以「妙手回春」成為一流的蒲燒鰻魚！

攝影：陳嘉杰



鰻魚飯是日本傳統美食，一份質素不低的鰻魚飯至少都要上百元，退而求其次會選擇超市的冷藏鰻魚，倒入附送的鰻魚汁將它們一併加熱，拌飯吃以滿足口腹之慾。然而，超市出售的鰻魚，往往帶點腥臭、肉質乾韌，根本稱不上好味，只有外貌吸引。

急凍鰻魚不一定與「好味」沾不上邊，使用對的方法也可變成高級美食！

鰻魚食譜｜急凍鰻魚添炭燒香氣？

冷藏鰻魚一定是不好吃的嗎？未必，其實只要在處理時加多1個步驟，便將肉質回覆軟綿綿及去腥味，而且對比隔水蒸的加熱方法，用小焗爐及茶葉已經可以讓鰻魚散發住濃濃的炭燒香氣！

請按圖看冷藏鰻魚好味秘訣及步驟：

步驟

1 將鰻魚於流水下沖水，擦走上面多餘的醬汁。

2 將鰻魚的水分印乾。

3 小火燒熱鍋,將醬油、味醂、糖和料理酒煮至稠身。

4 將鰻魚放入焗盤，魚皮一面向上。倒入2茶匙清酒、2茶匙水。倒入2茶匙清酒、2茶匙水。

5 將焙茶茶葉放入錫紙摺的小碗。

6 鰻魚及茶葉一同放入焗爐，放在鰻魚兩旁。焗爐以200度焗5-6分鐘左右。

7 取出，拌飯一同享用。步驟7|取出,拌飯一同享用。若重口味的可拌入餘下的醬汁。

【秘訣】

1 鰻魚沖水的過程可以順道洗走油分帶來的殘餘腥臭味。此過程亦令鰻魚吸收水分，肉質從而變回飽滿和軟綿綿。



2 將清洗好的鰻魚印乾可確保腥臭味已去除。



3 附送的醬汁同樣已冷藏一段時間，加熱後仍有雪味，故自煮較佳。

醬汁的材料分量：每樣為1湯匙，比例為1:1:1:1。亦可用現成鰻魚汁省去烹煮步驟。



4 清酒及水能使魚身變柔軟，並有辟腥作用。



5 由於沖水時鰻魚的炭燒香氣已被洗走，與茶葉一起焗的話可重現炭燒香氣。



6 焗爐運作時，茶葉釋出的香氣和煙會在焗爐內形成對流，香味注入鰻魚便會營造出炭香。



急凍鰻魚如此「加工」過後，肉質柔軟，充滿肉汁，比起普通加熱後出來的味道，的確大大增加鰻魚的風味，而且不用炭燒也可以將冷冷的鰻魚重獲炭燒香氣，實在有驚喜。

鰻魚食譜｜複製名店鰻魚飯

以上的醬汁都是普通的日式燒汁材料，如果想吃到日本鰻魚飯老店うなぎ㐂代川的鰻魚飯滋味，除了跟以上的步驟外，「複製大介」（搞笑藝人組合Ushiro City成員的阿諏訪泰義）在日本節目中亦用廉價鰻魚複製出名餐廳的美味，而他的鰻魚汁食譜與燒汁不一。

只要學到複製大介的技巧，廉價鰻魚都可以搖身一變成高級餐廳出品！（《生活小貼士》節目截圖）

