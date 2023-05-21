入廚貼士｜揀急凍雞翼4貼士有冇瘀血要睇呢個位！泰國貨肉味濃？
撰文：余曉彤
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雞翼無人不愛，不管是哪款的雞翼食譜都各有捧場客，相信大家都識食，但雞翼大家又識得揀嗎？冰鮮、急凍雞翼看似每隻都一樣，但其實細看各有分別，當中有2個特質是不建議選購的！謹記以下貼士，你也可以從一箱箱的雞翼堆中選出肥美靚雞翼。
攝影：余曉彤
急凍雞翼你懂得挑選嗎？
有些人會認為全都是急凍雞翼，分別有多大？但亦有些人會細心挑選，認為愈大隻品質愈佳。事實上，大小與品質並沒有必然關係，只有外型和色澤才會顯示到雞翼的品質。以下是記者的個人心得及與相熟的凍肉店老闆建議，綜合出來的4個揀雞翼貼士，常買雞翼的你一定要留意！
按圖看揀急凍雞翼4貼士：
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雞翼要揀產地？
雞翼最常見的產地都是巴西，皆因巴西雞翼大隻又平，是不少主婦的首選。不過隨著大家對健康的關注，不少人已開始選擇標榜無激素的雞翼，凍肉店老闆伍太指，即使泰國的無激素雞翼比巴西雞翼每磅貴$8，亦有不少人選擇。
記者認為泰國無激素雞翼的肉味比較濃，不過尺寸略微細隻，倘若喜歡多肉大隻的不坊選擇巴西、美國及法國出產的雞翼。
雞翼去骨輕鬆3步驟
雞翼除了煎、燜、焗等方法外，釀雞翼都是常吃的方法之一，多變化之餘，入口啖啖肉又方便。即使把雞翼去骨，原來比相像中容易，跟着以下三個步驟，切斷筋骨、拆肉、拉出雞骨，便能輕易將雞翼去骨，製作釀雞翼。
按圖看去雞翼骨詳細步驟：
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