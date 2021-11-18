提子營養｜青提減肥紫提降血壓哪色最護膚？徹底洗提子靠1種食材

提子的營養價值高，紅、紫、黑、青四色提子的營養價值也不同，台灣營養師李婉萍指，紫皮的提子因鉀質豐富，最適合高血壓患者食用。



提子含豐富抗氧化物

提子不同顏色具不同營養價值，營養師李婉萍在個人平台發文解釋，提子的鐵質含量不高，但含豐富的抗氧化物多酚類，包括花青素、類黃酮等，有助細胞提升抗氧能力，有助保健血管，將血液循環變好，進而讓皮膚的質素變好、人的氣色更佳。

青提的熱量最少，想減肥的人可考慮吃青提。（黃寶瑩攝）

高血壓吃紫提 減肥選青提

想借助提子使膚質更美，吃「黑提」最適合。因為黑提有較高含量的維他命E，可幫助修護皮膚，令女士更明豔動人。「紫提」的熱量最高，鉀質也最豐富，對於高血壓患者，有助降低血壓。至於，常見的「紅提」，它的膳食纖維較多，最有益腸胃消化。而「青提」的熱量最低，同時含最豐富的維他命A，不僅對眼睛好，還有助修復黏膜組織。如果經常患感冒、有過敏體質或想減肥的人，建議吃青提比其他顏色的提子要好。

4種顏色提子的營養及功效︰

果粉是天然保護膜 提子皮能助腸胃蠕動

提子外層帶有「果粉」，作用是保護果實，防止水分散失，延長提子的保存期限。優質的提子果粒飽滿、果粉分布均勻。未吃提子前，建議不要清洗。此外，提子皮的花青素含量比果肉更高，同時也有膳食纖維，有利腸道健康。

雖然提子皮的果粉是天然的，但可能有人會擔心到農藥殘留、塵埃及雜質等問題。進食前清洗，有助減少食物受污染的的風險，食用時更乾淨衛生。【入廚貼士】提子藍莓蠔仔點洗至乾淨？一招將灰塵農藥黑泥全洗掉

一個小方法便可輕輕鬆鬆去除提子上的灰塵及污垢，清潔效果讓人驚喜。（尹嘉蔚攝）

按圖看洗提子示範︰

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參考資料︰自由健康網