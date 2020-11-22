經期｜經痛寒底便秘熱底宜吃什麼生果？橙梨提子分涼熱吃對減經痛

坊間流傳經期的日子，不宜吃水果，因為水果多是寒涼食物，可能導致痛經、經血排不出等情況。中醫師表示水果有不同屬性，女性看體質吃適合的水果，經期時仍是可吃。

女士在經期間，了解水果屬性和個人體質後，互相搭配平衡，可以吃水果。（Trang Doan/Pexels）

一般而言，女性經期時應著重溫補，避免喝凍飲，吃寒性、涼性的食物，避免引起經痛不適及不順。中醫師許懿清在媒體受訪時指，某些黑色食物，例如黑木耳、黑豆、黑糖、黑芝麻及黑胡椒等，有紓緩經痛的效用。黑木耳（平性）可緩解瘀血引發的經痛；黑豆（平性）可改善腎虛型的經痛；黑糖（溫性）泡熱水助緩和肌肉痙攣引發的經痛；黑胡椒（溫性）減輕因宮寒而引發的經痛。

黑糖是溫性食材，泡熱水喝能助緩和肌肉痙攣引發的經痛。（VCG）

食物有寒熱之分，當中也包括水果，台北中醫師劉佳祐表示，水果常屬於寒涼，較嚴格的中醫師會建議經期時不要吃水果。但了解水果屬性和個人體質後，互相搭配平衡，還是可以吃的。劉醫師表示，水果有寒涼、溫熱、平性之分，屬性的區分是根據吃進身體的反應。例如荔枝屬熱性，會產熱讓身體溫暖，但體質燥熱人士進食，可能有口乾舌燥及長暗瘡的煩惱。從經期時看身體反應，可觀察自己大約是什麼體質。

按圖了解經期時可吃甚麼水果、經期時吃水果宜忌？

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寒性體質的女士，若有經痛問題，吃蘋果、車厘子及提子，有助減輕經痛。中醫認為經前和月經期間宜少吃酸性食物（橙、柚、柑等）及酸味飲品（檸檬水、酸梅汁、果醋等），因為「酸入肝，同時有收斂、固澀的作用」，收斂、固澀指的是將身體耗散的氣、血、津液收回，這或有礙經血排出，經血量突然變少。

如有疑問，請向中醫查詢。

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參考資料︰中央通訊社/康健1/康健2