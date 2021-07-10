揀水果貼士｜提子鬆散抑或緊密排列好？4大秘訣別嫌白霜髒就不買

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-10 15:02

台灣是水果王國，各種鮮甜多汁的水果種類都有，當中提子也深受許多人喜愛，但提子要怎麼挑才好吃呢？內地搜狐美食專欄《小茉莉美食記》列出4項挑選重點，其中排列的緊密度是關鍵，「緊密」或「稀疏」區別很大，一不小心可能會買到酸溜溜的提子。

《小茉莉美食記》表示，成熟的提子酸甜多汁，若不注意挑選，那麼買到的很有可能非常酸澀，因此挑選提子是一門學問，作者也分享4項挑選撇步。

▼提子怎麼挑才多汁鮮甜？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 看外表

作者表示買提子不是顏色愈鮮豔愈好，通常購買時會看到其表面覆蓋一層白色的霜，有人會覺得很髒因此不願意買，其實這層白霜是提子生長的過程中自然形成的，被稱為「果粉」，也是判斷新鮮與否的標準，「愈是新鮮優質的提子，其表面的果粉愈均勻細膩，反之如果表面的果粉已經脫落了，則說明存放時間較久不新鮮了」。

2. 看果柄

作者說果柄是提子與提子藤的連接紐帶，果柄的顏色代表提子採摘的時間長短，「果柄愈綠的代表提子愈新鮮，反之發黃或變為褐色並且有些乾癟了，則說明提子已經不新鮮了，內部的果肉口感也會比較差」。

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3. 看提子粒的排列情況

一般人購買時都是成串的買，要注意拿起時不要有很多提子粒散落的，這種代表新鮮度差，掉落的果肉可能已經變質了。

另外還要注意排列情況，有的提子粒是顆顆飽滿圓潤的，相對來說比較鬆散，有的則是緊密排列在一起，還有的提子粒甚至被擠變形了，那麼購買時到底要選哪一種？作者建議要選擇相對來說比較鬆散的，因為這樣的提子每一顆都生長充分，吸收了充足的陽光和養分，那麼甜度也會比較高，相反地如果排列緊密，有的提子光照不均勻，那麼吃起來會比較酸澀。

4. 聞氣味

品質愈好的提子，其果漿愈濃，香味也就愈濃，吃起來味道也就愈甜，如果味道很淡或沒味道，品質就比較差；若聞到酸味或是酒精味，則說明提子已經壞掉了。

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