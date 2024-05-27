提子營養｜防心臟病認知障礙提子10大好處　點食有助抗腸癌乳癌？

提子，洗洗便即可食用，不用刀不用削皮，是許多懶人吃生果的選擇。提子雖然體形很小，但原來充滿營養，好處多多。不但有豐富維他命Ｃ，提子皮原來還有助殺菌、預防病毒入侵，記得要連皮食！



提子，酸酸甜甜，爽脆多汁，惟獨提子皮帶點青澀，不少人會在進食前把皮去掉，其實這樣做實在太浪費，因為提子皮含有多酚抗氧物，如花青素、白藜蘆醇等，為身體來不少好處。

提子的10大健康好處：

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提子好處1：增強免疫力



《J Exp Clin Cancer Res》的試管研究提出，提子含維他命Ａ、C、Ｅ等，有助改善免疫系統，增強抵抗力。

提子好處2：抑菌抗流感病毒



研究發現提子皮含有白藜蘆醇（Resveratrol），可抵抗流感病毒。另外，提子中的化合物和營養更可以阻止皰疹病毒，水痘和酵母菌感染的傳播。白藜蘆醇也可預防食物中毒和抑制有害細菌生長，例如大腸桿菌。

你可能會擔心，提子皮上的白色粉末不乾淨、有農藥或其他加工成分，但原來那是植物的保護層，可將水分鎖住令其不易流失，而且所含營養亦對人體有益。如果真的不放心怕表層有污垢，可參考以下方法，用粟粉將提子清洗乾淨。這方法更可用於藍莓，甚至蠔仔上。（請按下圖）

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提子好處3：淡斑抗氧化



提子中的植物化合物可抗氧化，修復自由基引起的細胞損傷，有效減慢皮膚老化和淡斑，更可使各細胞保持活躍，有減肥瘦身的效果。紅提、黑提更富含花青素，可帶來更多抗氧化劑。

提子好處4：助預防結腸癌和乳腺癌



提子中的白藜蘆醇也有助預防和治療癌症，例如結腸癌和乳腺癌。這種營養作為抗氧化劑，可以減少炎症，阻止癌細胞在體內生長和擴散。提子還含有槲皮素，花色苷和兒茶素，全部都對治療癌症有用。

提子好處5：降血壓減中風心臟病風險



一杯（151克）提子包含288毫克鉀，可以預防高血壓，心臟病和中風的風險。提子皮中的白藜蘆醇亦可降低膽固醇吸收和壞膽固醇（LDL），防止心血管被阻塞。

提子有助保持心臟健康。(freepik)

提子好處6：助預防糖尿病



提子皮中的白藜蘆醇可提高胰島素敏感性，改善人體分解並吸收葡萄糖，降低血糖水平。

提子好處7：護眼減藍光傷害



一項《Nutrients》的研究發現，提子有助保護視網膜免受紫外線的傷害，從而降低因年長引起的黃斑病變的風險。另外，白藜蘆醇更可預防青光眼，白內障和糖尿病性眼疾。此外，提子含有抗氧化劑葉黃素和玉米黃質，有助保護眼睛免受藍光傷害。

提子好處8：防認知障礙增記憶力



提子中的白藜蘆醇還可以提升注意力，記憶力和語文能力和幫助改善情緒，白藜蘆醇也有助於預防認知障礎。

提子好處9：改善骨骼健康



提子含有許多礦物質，包括鈣，鎂，鉀，磷，錳和維他命K，有助維持骨骼健康。在一項《J Nutr》的研究中，食用提子有助骨骼更好吸收並減少鈣質流失。

提子好處10：延緩衰老



研究發現，提子中的白藜蘆醇刺激了一種蛋白質（Sirtuins），可以延長壽命和改善基因衰老問題。

提子有助抗衰老。（VCG）

資料參考：healthline