入廚貼士｜煮咖喱除薯仔還須加2食材？老饕網民：沒它不配稱咖喱

咖喱因為料理方式簡便，且食材取得方便，是不少家庭會煮的料理，然而通常在咖喱裡都會加入薯仔，但卻有網友好奇「若咖喱不放馬鈴薯的話能加什麼？」引出不少老饕紛紛留言回覆。



原PO在PTT以「咖喱加什麼」為題發文說明，因為自己想煮超級辣的那種咖喱，但還不知道能加入什麼食材，已經確定的就只有肉，也不打算放常見的薯仔和洋蔥，便想藉此貼文詢問「那這樣還有哪些適合放進去的？先說我是不會放香菜（芫荽）的」。

煮咖喱除薯仔還能加什麼？（按圖看清網友留言👇👇👇）

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此文一出，便有許多網友留言表示，「牛腩、紅蘿蔔、洋蔥」、「番茄一定要的」、「咖喱我都會放紅蘿蔔、蘑菇、蓮藕、馬鈴薯、洋蔥跟雞肉，有時候會放櫛瓜」、「蘆筍」、「沒洋蔥不配稱之為咖喱」、「上次吃茄子咖喱也好好吃」、「想吃日本食堂那種的就加奶油燉菜塊」、「花椰菜」。

綜合上述網友意見，最多人推薦的是「蘋果」和「菇類」，紛紛表示，「杏鮑菇」、「雪白菇和鴻喜菇之類的」、「蘋果和茄子」、「菇類」、「杏鮑菇不錯」、「蘋果啊，超讚」、「蘑菇」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】