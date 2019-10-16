【雞翼食譜】芝麻蜜糖雞翼放題另類必點小食　一招輕鬆令雞翼全熟

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香港人一向喜歡吃日式放題，因為可以任點任食新鮮厚身刺身。除了刺身吸引外，放題中有一款食物都是筆者每一次下單必點的，便是芝麻雞翼！雞翼入口香脆，醬汁惹味，簡直沒有不吃的理由。

攝錄：呂榮棟、陳錦超

剪接：潘諾兒

場地提供：美亞廚具

芝麻雞翼原是日本居酒屋的單點菜式，不知道由何時開始便成了香港日式放題的指定菜式，對於筆者而言，下單紙沒有芝麻雞翼便不是一餐完美的放題。在餐廳中吃到的芝麻雞翼都是經過油炸，故比較油膩。為了減低其油分比例，食譜中用上了煎的烹調方法，同樣香脆可口。

大多數餐廳都是用炸的方式來製作芝麻雞翼（資料圖片）

另外，新手煎雞翼最怕便是皮熟肉不熟，有一個小貼士可以令入面的肉全熟。便是當雞皮開始金黃時可以蓋上鍋蓋2－3分鐘，用熱力焗熟雞肉。但也要注意火候別太猛，避免雞皮煎燶。

芝麻蜜糖雞翼食譜

健康小貼士：

餐廳吃的芝麻雞翼是經過油炸，故吃一隻，連雞翼尖已相若於一碗飯的卡路里（約220卡），含1茶匙油。相反煎雞翼的卡路里比炸雞翼低，2隻約104卡路里，不過仍建議食用適量為妙。

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食譜 芝麻蜜糖雞翼（煎）
食材 雞翼8隻、蜜糖1湯匙、白芝麻 適量
雞翼醃料：糖1茶匙、生粉1湯匙、老抽1茶匙、生抽1湯匙、蒜頭2瓣、胡椒粉 適量、麻油 適量
做法 1. 將蒜頭切成蓉；雞翼洗淨抹乾，備用。
2. 準備一個碗，加入雞翼、蒜蓉、糖、生粉、胡椒粉、麻油、生抽及老抽醃30分鐘。
3. 用中火燒熱鍋，加入白芝麻炒香，盛起備用。
4. 用中火燒熱鍋，加少許油，加入雞翼（皮向底）煎至兩面金黃色。
5. 加入蜜糖炒勻。
6. 加入已炒白芝麻炒勻，即成。
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