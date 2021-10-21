蔬菜飲食｜5種蔬菜煮過再吃更營養！菠菜煮熟人體吸收更多鐵和鈣

蔬菜生吃好還是煮過吃比較好呢？其實要根據蔬菜的營養組成，來選適合的料理方式。



有些蔬菜生吃可以獲得最多的營養，有些蔬菜則是煮過會更好。以下就介紹5種蔬菜，煮過再吃才能幫助身體攝取到更多的營養素。

▼5種蔬菜煮過再吃更營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 蘆筍

蘆筍富含阿魏酸，是種強大的抗氧化物質，存在於植物細胞壁中的一種豐富的酚類植物化學成分，因此將蘆筍煮熟，才可讓阿魏酸釋放出來。而且因蘆筍的細胞壁較厚，煮過也更容易讓人體吸收其營養素。

2. 紅蘿蔔

根據英國新堡大學的一項研究指出，紅蘿蔔整條水煮後再切塊，所含有的抗癌複合物「鐮葉芹醇」（falcarinol），比先切再煮多了25%。而且煮熟後細胞變軟，胡蘿蔔素能夠更好的釋放。

3. 豆莢類

豆莢類蔬菜像是四季豆，因含有皂素、血球凝集素會刺激消化道黏膜，未煮熟前容易消化不良造成腹痛，但經過浸泡、煮熟後就可以消除。

4. 番茄

番茄生吃熟吃都對健康有益，雖然煮熟後維他命C含量會降低，但可以釋放出更多茄紅素，同時也更容易被人體吸收利用。

5. 菠菜

菠菜的草酸含量高，會阻止鐵和鈣的吸收，但草酸在高溫下會分解，因此菠菜煮熟後再吃，就能讓人體吸收到更多的鐵和鈣。

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