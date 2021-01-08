【Gi味俱全】黃淑儀檸檬雞翼食譜只需2步驟　調味黃金比例8大貼士

檸檬雞翼這道菜，絕對說得上是「冇得輸」！雞翼本身已經是人氣極高的食材，配上酸酸甜甜的檸檬汁，簡直可以佐幾碗飯。這道菜多年前經黃淑儀（Gigi姐）在《吾淑吾食》示範後，吸引大量師奶仿效，但不說不知，原來讓黃淑儀初嚐檸檬雞翼的，竟是馮寶寶的父親——馮峰先生！這道菜一點也不難做，但想檸檬雞翼更香甜入味，不妨睇睇Gigi姐的8大貼士。

雞翼的做法多到不得了，Gigi姐已不止一次在節目中示範這道清新經典的檸檬雞翼。繼多年前的《吾淑吾食》後，她早前又在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中再煮一次，言談間透露這個菜式與馮峰先生的淵源。Gigi姐說：「我剛入行不久，有位老前輩，就是馮峰先生，他請我食飯，其中就是有這個檸檬雞翼，非常好吃！」不過，她細問之下發現工序很多，更要用調味料醃過夜，Gigi姐笑言自己很懶惰，於是製作出簡易的改良版，一樣很受小孩子歡迎，朋友也常常嚷著要吃！

Gigi姐的「檸檬雞翼」並沒有參考馮峰先生的食譜，反而是更方便快捷的做法，完全免醃。（節目截圖：《Gi味俱全》）

節目中提到，「檸檬雞翼」只需2個步驟就完成，新手可能難以搞清調味料的分量比例，煮起來隨時酸到苦。Gigi姐就教大家用一個更容易、清晰的方法去記住調味料的黃金比例，請按下圖睇Gigi姐的檸檬雞翼材料、製作步驟及貼士：

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檸檬雞翼大功告成！（影片截圖：《Gi味俱全》）

此外，梁祖堯也曾在ViuTV節目《今晚趁熱食》示範另一款檸檬雞翼食譜，只需3種材料，酸甜度也適中，對趕住開飯的朋友而言可謂超實用！此外，梁祖堯也分享了自家的解凍心得，即使是急凍雞翼也能輕易辟走雪藏味。

【今晚趁熱食】梁祖堯10分鐘檸檬雞翼食譜 入味快熟8大實用貼士

請按下圖睇梁祖堯的檸檬雞翼食譜：

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以下還有一個檸檬雞翼食譜，但就以冰糖取代片糖，吃起來也同樣清新醒胃。

【雞翼食譜】檸檬冰糖雞翼沾滿醬汁 酸甜開胃最啱初夏享用