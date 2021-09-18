綠茶營養｜降膽固醇、體脂肪還能抗癌！營養師教你挑選瓶裝綠茶

你每天都會喝茶嗎？「綠茶」是容易取得，也對人體有益的飲品之一。台灣營養師許育禎分析，綠茶有多種兒茶素能抗氧化，也能降低膽固醇和體脂肪。



尤其中秋節快到，吃完烤肉或月餅之後，不妨來一杯無糖綠茶，好處多多！

▼喝綠茶好處有哪些？營養師分析4大作用（按圖看清👇👇👇）

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1. 抗氧化作用

許育禎說明，綠茶當中含有許多抗氧化成分，如：多種類的兒茶素、多酚類、維他命C、維他命E等，這些成分可對抗體內的自由基，產生抗氧化作用，甚至可以對抗紫外線，因此可以延緩老化、美白皮膚、預防皺紋、黑斑的產生。

2. 預防對抗癌症

許多研究顯示，以綠茶萃取出來的兒茶多酚類做動物性試驗，發現兒茶多酚具有阻斷腫瘤細胞增生的效果，對癌細胞有抑制生長的作用。許育禎說，正好可以對抗燒烤食物容易產生的種種致癌物。

3. 降低膽固醇

許育禎引述，《美國臨床營養學雜誌》2011年有一篇研究發現，綠茶當中的一種兒茶素「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」（epigallocatechin gallate，EGCG），能夠抑制大腸吸收膽固醇，因此綠茶有降低膽固醇的幫助。

4. 降低體脂肪形成

研究顯示，綠茶可以減少吃進去的熱量轉化成體脂肪堆積，但是已存在體內的脂肪，仍必須靠運動才能消除。

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喝綠茶要注意什麼？不要空腹喝、經期少喝

許育禎提醒，若腸胃不佳的人喝綠茶要注意，因為綠茶中含有許多「單寧酸」，這種成分容易傷害消化道黏膜，建議不要空腹喝茶，也不宜喝太多、太濃的綠茶。

另外，綠茶當中的鞣酸成分，會與食物中的鐵分子結合，形成大量沉澱物，降低身體對鐵質的吸收，因此，女性朋友在經期時建議少喝茶飲，避免貧血。還有，綠茶含有咖啡因，兒童也要少量飲用。

市售瓶裝綠茶很多種，該怎麼挑？

許育禎表示，市售瓶裝綠茶在保存6個月後，兒茶多酚的含量會減少約1/3，因此在挑選時應注意保存期限，愈新鮮愈好。此外，最好選擇不透光的包材、沒有受到日曬的產品為佳，若是包裝茶葉，也要挑選真空包裝者。

她也說，與紅茶比起來，綠茶含有較高含量的兒茶素，對人體的益處較多，但也不建議大量飲用，1天約500～600cc即可，適量飲用對人體的好處不少，而且重點是要喝無糖的！

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