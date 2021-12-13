Gigi教煮｜黃淑儀處理響螺4步驟　提鮮辟腥保留浸響螺水仲要加...

響螺有滋陰作用，適合陰虛火旺人士飲用，亦有養顏補血、健脾養胃的功效，而且利用響螺煲的湯水味道清甜，深得大眾喜愛。不過響螺屬貴價食材，若然家常菜也動輒數百元煲湯也不太符合經濟原則。Gigi姐黃淑儀早前在自己的YouTuber頻道分享響螺的處理方法，而且更介紹煲響螺湯慳近半價錢的做法！
乾響螺代替急凍響螺、新鮮響螺
響螺經常用作煲湯食材，可以走肉同時令湯頭味道鮮甜並帶有淡淡的海鮮味。Gigi姐指市面出售的美國、澳洲急凍響螺，2-3個已經需要三百多元，的確不太划算。因此她建議用乾響螺代替急凍響螺，優質的乾響螺約$300/斤，可分約6餐使用，對比急凍或新解的的確抵食得多。
響螺提鮮必定加冰糖
乾響螺跟其他海味一樣烹煮前須浸泡一晚，將響螺浸至軟身及令體積增大一倍。Gigi姐表示以往大家使用乾響螺時都只會將響螺浸軟，然後便拿去煲湯，這種做法完全吃不到其鮮甜味道。因此，Gigi姐在節目中介紹一個處理響螺的方法，不單止可以一次過處理大量響螺留用，還可將響螺的鮮甜味道大大提升，當中的關鍵便是保留浸響螺水及加冰糖！
請圖看處理響螺步驟和貼士：
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乾響螺、鮮響螺有什麼分別？
儘管響螺大多都是作煲湯之用，不過乾、鮮在處理上都有少許分別，而且鮮響螺則較為適合燜煮，可是因為新鮮響螺包含了殼及海水，自不然價錢比乾身的貴。
請按圖看乾響螺、鮮響螺之分別及用途：
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不論你愛用那一種響螺，也可以參考以下的湯水食譜，為身體滋陰補腎。
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