XO醬臘味蘿蔔糕食譜｜粉漿免水汪汪好味4要訣　蘿蔔溫度最關鍵

今年當你密鑼緊鼓裝飾聖誕樹之際，農曆新年也指日可待，圍爐蒸蘿蔔糕的日子眨眼便到，熟手「技工」在製作賀年糕點時舉重若輕，不費吹灰之力已搞得妥妥當當。其實，做蘿蔔糕也非想像中麻煩或困難，奇華工作坊教授的「珠姐XO醬臘味蘿蔔糕」及「雙色椰汁糖年糕」，在專業導師指導下，做蘿蔔糕、年糕、芋頭糕、賀年油角也能從容不迫。



「珠姐XO醬臘味蘿蔔糕」在專業導師指導下輕鬆做好。

蘿蔔糕要用粘米粉不是糯米粉！

過新年做蘿蔔糕，先要張羅肥肥白白、墜手重秤的白蘿蔔，去皮去苦，刨絲、切條或切粒，當然白蘿蔔絲是「膽」，混入糕漿，融合得恰到好處，留一些白蘿蔔切粒/條，為的是更好的口感，粒粒蘿蔔，真材實料。蘿蔔糕所用的是粘米粉，不是糯米粉！這個是常識，大家不可不知。在粘米粉之外，有些食譜會加入粟粉、生粉及澄麵，這裡不深究各種粉類如何分辨，想知更多，可到文章︰粘米粉糯米粉糕點常用7大粉類 點分點用不同稱呼對照參詳。

若喜歡蘿蔔糕更油潤、更香，不妨加入臘味，如臘腸、臘肉、小蝦米，古有「冬吃蘿蔔，夏吃薑」的說法，臘味在傳統上也是冬令的食材，甘香豐膄的油脂配清甜的白蘿蔔，兩者相得益彰，溫暖脾胃。現代人還愛摻入XO醬，更進一步提升香氣層次，魅力難擋。

新年限定的新春工作坊，每年逼滿了學生參與。

說到做蘿蔔糕的步驟，整套動作主力是撈撈拌拌，簡單做法照樣有美味可口的XO醬臘味蘿蔔糕，奇華工作坊今年聯乘LINE FRIENDS，BROWN（熊熊）及CONY（兔兔）的趣緻嘜頭現身蘿蔔糕上。重中之重當然是蘿蔔糕味道，油香糕滑，啖啖蘿蔔與臘味，飄來XO醬香味，是過年過節的上佳滋味。

奇華工作坊的林師傅製作傳統糕餅已逾30年，教學經驗豐富。

蘿蔔糕粉水比例1︰1.7

跟隨奇華工作坊-林歡師傅做「珠姐XO醬臘味蘿蔔糕」，課堂輕鬆好玩。先將臘腸、臘肉用熱水洗淨，切粒備用。建議大家切細粒少少，方便咬嚼。蝦米用小蝦米即可，香味更濃，用水浸軟後，瀝水待用。將臘腸、臘肉、小蝦米放在一起略拌，置入焗盤，200°C焗7分鐘，用熱力引出鹹香味。約300克白蘿蔔洗淨去皮，一半切粒/粗條；一半刨絲，刨絲後要榨出多餘水分，以免太多水。用些許花生油拌勻白蘿蔔，同樣放入焗爐200°C焗15分鐘。等待之際，利用時間調粉漿，將粘米粉（佔最多）、生粉、粟粉、澄麵（各佔少量），全部粉類約100克，用室溫水混合至順滑，粉︰水比例參考1︰1.7，混合後是非常稠身的粉漿，拉高讓粉漿下墜，自成連綿的緞帶狀。

粉漿避免水汪汪 手腳要快！

將燙熱的白蘿蔔，趁熱盡速倒入粉漿拌勻，粉漿才不致太稀水汪汪，這點非常重要！因此手腳要勤快一些，否則可能要用慢火煮一煮粉漿，將部分水分蒸發。之後，再注入約125克熱水拌勻，加入調味料（糖、鹽、胡椒粉、雞粉、麻油）、XO醬、臘味、蝦米混和。最後將粉漿置入糕模，撥平漿面，100°C（或用中火）蒸70分鐘完成。

按圖看「珠姐XO醬臘味蘿蔔糕」製作步驟︰

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攝影︰尹嘉蔚

總結製作美味蘿蔔糕的4個要訣︰

1.烘香臘味，用熱力提香。

2.白蘿蔔刨絲後要榨出多餘水分，以免太多水。

3.糕漿的粉︰水比例約1︰1.7。

4.趁熱盡速將煮好的蘿蔔倒入粉漿拌勻，才不會水汪汪。

BROWN ＆ CONY雙色椰汁糖年糕

除了「XO醬臘味蘿蔔糕」，課堂中也教大家做年糕，「雙色椰汁糖年糕」，一份用上白糖、一份用上黑片糖及黃片糖，配襯BROWN及CONY的招牌顏色。做年糕材料更少，糖、清水、椰汁、生油、糯米粉、澄麵、粘米粉。年糕主力用糯米粉，帶出煙韌口感。將全部粉類混合，逐少加入熱燙的糖水椰汁拌勻，一直拌至成糰，搓5-10分鐘，再逐少加入剩餘的糖水椰汁、生油拌成粉漿，倒入模具，蒸40分鐘完成。

除了「XO醬臘味蘿蔔糕」，課堂中也教大家做「雙色椰汁糖年糕」。

奇華工作坊【珠姐XO醬臘味蘿蔔糕】食譜︰

材料︰

白蘿蔔、花生油、臘腸、臘肉、蝦米、粘米粉、生粉、粟粉、澄麵、室溫水（開粉漿用）、熱水、XO醬、糖、鹽、胡椒粉、雞粉、麻油

做法︰

1.將臘腸、臘肉用熱水洗淨，切粒備用。

2.蝦米浸軟後，瀝水待用。

3.臘腸、臘肉、蝦米放上焗盤，200°C焗7分鐘。

4.白蘿蔔洗淨去皮，一半切粒/粗條；一半刨絲，刨絲後要榨出多餘水分，拌入花生油。

5.將蘿蔔放上焗盤，200°C焗15分鐘。

6.將粘米粉、生粉、粟粉、澄麵用室溫水混合至順滑。

7.焗完蘿蔔後，趁熱倒入粉漿拌勻，注入熱水拌勻。

8.加入糖、鹽、胡椒粉、雞粉、麻油、XO醬、臘味、蝦米混和。

9.粉漿置入糕模，撥平漿面。

10.用100°C（或用中火）蒸70分鐘完成。

LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY 珠姐XO醬臘味蘿蔔糕及雙色椰汁糖年糕新年限定課堂

成人班

學費：港幣 600元

名額：每班 16人

課程時間：180 分鐘

只接受十三歲或以上人士報名。

親子班

學費：港幣 670元

名額：每班 12組

課程時間：180 分鐘

參加親子班的每位學員，可帶同一位六歲至十二歲小童共同參與。

報名方法︰奇華工作坊官網報名 / 親臨工作坊場地

查詢︰（電話）2343 8106 /（WhatsApp）9228 9517

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