揀蘿蔔貼士｜頭中尾味道各不同哪裡最甜？揀蘿蔔鮮甜多汁要睇個尾

白蘿蔔正值當造，農曆新年又快到，不少人已經準備為整一底底蘿蔔糕而張羅。但如何選購到合適的靚蘿蔔？怎樣知道白蘿蔔哪些較甜、哪些較辣？有日本網友就在Twitter分享了一個連很多大廚都不知道的「蘿蔔」分辨方法。



根據日本媒體Maidona News（まいどなニュース）報道，有日本網友（ごまたん）在社交媒體分享，指大家所熟知的食材「白蘿蔔」，其實有分辣味較重和不辣兩種。原來一根蘿蔔辣還是甜，可從蘿蔔表皮上的洞就能判斷，猜猜看下圖哪一個蘿蔔比較辣？

按下圖看分辨白蘿蔔甜或辣的方法！

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蘿蔔辛辣或不辣 看皮上小孔就知

看看蘿蔔外表，如果小孔排成直線，那就代表這根蘿蔔是比較不辣的，如果成螺旋狀，那就代表會帶有辛辣味道。不辣的蘿蔔適合燉煮，帶有辛辣味的蘿蔔適合做成蘿蔔泥拌飯吃。

雖然這位網民知道這個分辨方式，但他很意外竟然有許多人不知道，甚至大部分西餐廚師完全不在乎，通通混在一起使用。他還說，如果挑選時，蘿蔔的葉子還在，可以藉由葉子判斷是否新鮮。

白蘿蔔不同部位不同味道 最甜個頭

一根蘿蔔不同部位甜度也有所不同，蘿蔔頭部較甜，適合生食；中段部分最柔軟，適合煮湯來吃；尾端帶有辛辣味，適合做成蘿蔔泥拌飯吃。如果不愛蘿蔔辛辣味，最好要加熱處理。

同場加映：如何鑒別美味白蘿蔔方法（請按圖）

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蘿蔔鮮甜多汁要睇尾部

另外，想鑒別美味白蘿蔔，重點在於其根部。尾部圓潤的白蘿蔔比尾部尖長的白蘿蔔更鮮甜多汁。白蘿蔔的尾部圓潤膨脹，代表它完全成熟，糖分會也更高也更甜更好吃。

蘿蔔去澀味方法

很多人雖然嫌蘿蔔皮較硬，會削掉再吃，但皮其實是養分最豐富的部位，因此他自己會連皮作料理。不過，有人覺得白蘿蔔帶點苦澀，要去掉苦澀味，台灣料理達人阿基師傅亦有辦法。

按下圖看2招去蘿蔔苦澀味！

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白蘿蔔準備好了，可以開始製作不同菜式，不妨參考以下蘿蔔相關食譜。

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參考資料：世界新聞網 - 蘿蔔怎麼吃？達人教挑「不辣蘿蔔」 這部位最適合煮湯