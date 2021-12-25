內地掀熱紅酒打卡熱潮！各種配搭加親民價錢成冬日聖誕過節必備

今年冬天喝什麼最流行？問五個年輕人，四個告訴你：熱紅酒。它的成功出圈，要從不久前中國上海復興西路一家便利店門口擺出「熱紅酒，10元一杯」的攤位開始，生意好的時候一天能賣上百杯。與之相伴的還有新的流量密碼：中國各地年輕人紛紛開始仿效，在街上、露營地裡擺攤賣熱紅酒，味道好不好不知道，反正是愈接地氣，生意愈好。



出現在歐洲聖誕市集上的時令熱紅酒，已經在國內眾多餐館和咖啡店裡存在了多年。在店裡，一杯熱紅酒動輒賣到40-50元，到了擺地攤的年輕人們這裡，均價在10-15元左右。

加料奶茶都買不到的價格，就能換來一杯冬天裡看上去時髦健康（其實糖很多，並不健康）又好喝的熱紅酒，拍張照片配上「冬天裡的第一杯熱紅酒」，誰看了不誇有氛圍。這一刻，熱紅酒完成了從歐洲到中國的全面本土化，成為這個冬天的頂流。

燒烤露營「販賣浪漫」和熱紅酒更配

熱紅酒很久以前就出現在了上海的西餐廳裡，但今年最時髦的曬熱紅酒方式，不是在高級餐廳，而是在街頭。南京現在最流行的熱紅酒，是一家滷味燒烤店推出的「季節限定」，於是你能看到許多人圍著炭火爐子，邊吃燒烤邊喝熱紅酒。

按圖看各地熱紅酒擺賣情況！

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熱紅酒的精髓，在於「熱」。本來是要搖晃著紅酒杯，在高級西餐廳裡品味情調，連品嚐的溫度和年份都有嚴格講究的紅酒，搖身一變成了街邊不銹鋼鍋子裡，混合著蘋果橙子香料的接地氣飲料，非要冒著熱氣時喝才有聖誕氣氛。

這種反差感，就像是一位天天背著愛馬仕的富婆，你突然發現她和你一樣喜歡吃小區後門那家地攤串串，還很樂意和你交流選擇串串的心得，瞬間就拉近了人與人之間的距離。

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加山楂放大棗 熱紅酒也要養生

熱紅酒是歐洲國家在聖誕節期間的傳統飲料。很多人第一次見到它，是在旅遊、留學時走在熱鬧的聖誕市集上，聞到一股混合著香料的甜甜紅酒味，才知道看似高大上的紅酒原來可以有如此接地氣的喝法。

熱紅酒最早起源於公元2世紀的羅馬，那時的士兵為了禦寒防病，將紅酒加熱後加入香料飲用。後來這一做法傳到不同國家，逐漸演變成寒冷時的驅寒酒，也成為傳統風俗的一部分。

在歐洲各國，熱紅酒有不同的名字。英國人叫它Mulled Wine，法國人叫它Vin Chaud，德國人叫Glühwein，意大利叫Vin Brulé，挪威丹麥是Nordic glögg。

在歐洲各國，熱紅酒有不同的名字，英國人叫它Mulled Wine。（Ed Hinchliffe/Unsplash）

因為便宜易做，熱紅酒人人都能享受。千萬別用幾百塊的高級紅酒煮，就把超市中三五歐元一瓶的普通餐酒倒進鍋裡，加上超市買來的香料包，蘋果和橙子隨便切切丟進去，也可以加點蔓越莓乾、車厘子。開小火慢慢煮一刻鐘，等到部分酒精揮發就可以開喝了，如果覺得酸，可以加點糖或者蜂蜜。

而關於熱紅酒的靈魂——香料，每家的做法都不一樣，很多人無法接受熱紅酒，就是因為它有種「大料煮一鍋」的感覺。有人覺得肉桂味道太重，只在起鍋前不久丟進去，加不加檸檬，放不放八角，丁香插不插在橙皮上，也是隨你口味。

國內擺攤賣的這些熱紅酒裡，外灘君還看到了山楂、紅棗、草莓、獼猴桃......有點想像不來味道，喝過的朋友歡迎留言說說好不好喝。

熱紅酒是冬天的「流量密碼」？

這兩年大家無法出國玩，年末的節日氣氛捧紅了歐洲聖誕市集上必有的熱紅酒。

在它被「本土化」之後，攤主們想創造的，是原先聖誕市集上捧著熱紅酒逛吃拍照的聖誕氛圍，這正好迎合了現在風靡的打卡文化，「冬天的第一杯熱紅酒」成了社交網絡上的流量密碼。不管哪個城市，走紅模式基本都是擺攤賣熱紅酒——社交網絡上發照片吸引客人。

今年大火的露營裝備往街邊一擺，配上水果、紅酒和彩燈，本質上還是滿足了「好拍」的需求，因此不斷有人來光顧。

大多數人拿到熱紅酒後，第一個動作都是迎著燈光和攤位當背景拍照，酒的味道好不好，反倒成了其次。有點點昏黃街燈的路邊，水果香料往一次性杯子邊上一插，背景是街燈下的聖誕樹，本土與洋氣結合，那叫一個上鏡。

原本是城中存在了多年的老牌外來事物，在充斥著「流量、打卡」的時代裡重新走紅，還被大家加入了結合在地文化的重新演繹，成為這個冬天特有的魔幻場景。

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