聖誕曲奇食譜｜薑餅人/開心果曲奇/雪花酥　12款手做曲奇簡易做法

聖誕曲奇食譜｜12款手做曲奇食譜 狗狗可嚐薑餅人

自家手作曲奇餅算是烘焙入門級食品，主要材料是中筋麵粉、砂糖、牛油、牛奶/水、泡打粉或雞蛋等；純素曲奇餅摒除牛油、牛奶及雞蛋，以植物油如︰椰子油、葵花籽油等，又以豆奶、燕麥奶等植物奶來代替。整體上製作流程並不複雜，準備好材料，量足分量便可動手嘗試，以下12款曲奇食譜供大家參考。

開心果曲奇以純素方式製作，口感鬆脆。（詹郭敏攝）

聖誕曲奇食譜1：開心果曲奇

開心果是堅果之中熱量較低的種類，脆卜卜之餘香味濃郁，是健康零食的上佳選擇。開心果曲奇鬆脆的小秘訣是加了些許木薯粉（即泰國生粉）摻入低筋麵粉一併製作，做曲奇最易記的步驟是「乾濕分離」，意思是乾材料與濕材料各自攪拌，然後再合併搓成麵糰。焗製前需將麵糰放於雪櫃內冷藏一會，使麵糰挺身，當切開時邊緣就自然整齊。泡打粉的分量也不需多，否則曲奇在焗爐內膨脹過度，「肥嘟嘟」的外觀不討好。其次，用質素較佳的橄欖油或椰子油等，雖然香味絕不比牛油曲奇那樣酥香撲鼻，不過純素曲奇的精髓便是，即使缺了蛋奶也能成曲奇。

影片示範︰【曲奇食譜】開心果曲奇純素小食 蛋奶敏感或Vegan都食得！

開心果曲奇食譜

聖誕曲奇食譜2：朱古力花生醬曲奇

製作美式曲奇比喞花曲奇容易，比牛油曲奇隨意，美式曲奇也可有純素的版本，由於食譜中沒有使用牛油，用花生醬便油潤了曲奇的質感，味道比開心果曲奇更豐富。給小貼士予大家，這份曲奇麵糰應該柔軟並且易於混合，如果搓揉時的材料不黏合及太乾，酌量加入少許豆奶，再混合材料成糰。若已搓成糰，便不建議再加材料搓揉，否則難以將材料融合，麵糰亦會愈揉愈韌。 餅與餅之間保留1吋距離放於焗盤上，好讓麵糰發脹時有空間可走，不黏作一團。

影片示範︰【曲奇食譜】朱古力花生醬曲奇無蛋奶 特濃美式風味外脆內軟韌！

朱古力花生醬曲奇食譜

聖誕曲奇食譜3：純素唧花曲奇

植物牛油（Margarine）是牛油的取締品，但大眾擔心其中的反式脂肪而避用。市場上有一些改良的產品，譬如固體的芥花籽油（Canola Oil）、葵花子籽油（Sunflower Oil）和橄欖油（Olive Oil），不含反式脂肪，適合烘焙和煎炒，又滿足到純素者的代替牛油。以植物油烘焙的製成品，氣味沒有比牛油般香，口感亦不比牛油般酥脆。我們退而求其次，選擇最相近的代替品，可以令烘焙新手成功之外，亦得到最佳的效果。至於唧花技巧，記得要向高發展，唧圓形，分三層完成。因為曲奇入爐後，遇上高溫會略為扁塌，如果想看到清晰的花紋，唧花時要提高一點，勿只蹓躂於平面上。

影片示範︰【曲奇食譜】純素曲奇零技巧 唧花分3層找到牛油的替身

純素唧花曲奇（鄧倩螢攝）

聖誕曲奇食譜4：雪花酥

當棉花糖遇上馬利餅、奶粉、果仁及乾果，不但顏值高，而且奶香十足，又香又酥，免焗的點心糖果，做法超簡單！將牛油及棉花糖煮溶，然後拌勻其他材料「撈、撈、撈」，稍要等侯的是待熱燙的棉花糖溫度下降，才灑上像白雪的奶粉，再將它切件做成精緻可人的糖果，吃過的人都說味道好極了。

影片示範︰【雪花酥食譜】新潮網紅美食又香又酥 免焗爐顏值高做法超簡單！

雪花酥食譜

聖誕曲奇食譜5：杏仁瓦片

杏仁瓦片一定要薄，薄可透光就十分酥脆。若然厚了，口感會像煎餅。不過，做完的瓦片很易受潮，焗起稍涼後要放入密封瓶內保存。瓦片算是一道易成功的法式甜點，烘焙新手不妨嘗試。

影片示範︰【杏仁瓦片食譜】烘焙入門級法式甜點 香甜酥脆記得一定要夠薄！

杏仁瓦片食譜

聖誕曲奇食譜6：貓舌頭餅乾

貓舌頭餅乾是長條形、扁身的一種餅乾，因外形酷似貓舌頭而得名。貓舌餅只需5至6種簡單的材料就做到，口感跟曲奇等餅乾不同，咬起來更好像北海道名物「白之戀人」。用唧花袋唧麵糊時動作要俐落，別要猶豫不決，這樣才唧出直條的麵糊，出來形狀才工整美觀。

貓舌頭餅乾食譜

影片示範︰甜品食譜｜貓舌頭餅乾味似白之戀人？香甜脆薄4貼士蛋白勿1次過放

聖誕曲奇食譜7：芝士曲奇

芝士曲奇的芝士味來自忌廉芝士，若想芝士味更重，可添加芝士粉。前期步驟主要都是攪拌或篩粉，篩麵粉可防止麵粉結塊，並使不同種類的麵粉混合得更均勻。有人會用保鮮紙包著麵糰冷藏，但個人喜歡用密實袋，四四方方有助塑形。輾麵糰不要輾得太薄，7至8毫米的厚度最理想。

影片示範︰【芝士曲奇食譜】香濃鬆脆烘焙新手必試！免焗燶切忌......

芝士曲奇食譜

聖誕曲奇食譜8：蝴蝶酥

蝴蝶酥比曲奇、蛋卷等是更佳的送禮食品，心形的蝴蝶酥已是一份心意，賣相已贏在起跑線。用酥皮、糖已經做到，至於雞蛋液令蝴蝶酥色澤更金黃，如沒有特別追求金黃色，不加蛋液也可，用氣炸鍋或焗爐也能製作。

影片示範︰【氣炸鍋食譜】蝴蝶酥簡易版只需2種材料 超詳細教學新手必成功

蝴蝶酥食譜

聖誕曲奇食譜9：杏仁酥

用氣炸鍋做的杏仁酥，宛如「金條」一樣充滿喜慶，口感酥鬆香脆，從氣炸鍋剛出爐的時候，一大堆杏仁酥好像懂發光一樣魅力四射。外層鋪滿大杏仁片，楓糖香飄溢，用懶人的做法不妨善用即用酥皮，一大塊四方形那款最好用。

影片示範︰【氣炸鍋食譜】杏仁酥簡易酥皮小食零失敗 誘人甜點千層酥脆！

氣炸鍋杏仁酥食譜

聖誕曲奇食譜10：椰絲蛋白杏仁餅

椰絲蛋白杏仁餅（Macaroon）與法式小圓餅（Macaron）不相同，Macaroon是相當密集的椰絲餅乾，不用講究精巧的外型，粗略地揉成一團，烘烤成中等程度的金棕色便出爐，亦有人喜歡將它們弄成偏白的色調，當中沒有麵粉成分，只由杏仁、椰絲、糖和蛋白製成。

影片示範︰【曲奇食譜】椰絲蛋白杏仁餅Macaroon香甜簡單 新手烘焙零失敗

椰絲蛋白杏仁餅食譜

聖誕曲奇食譜11：桃朱古力Brownie

那種黑黑啡啡、實實在在的感覺，讓人完全融入濃濃的朱古力味之中。它介乎蛋糕與餅乾之間，製法十分簡單，不用泡打粉、梳打粉，也毋須發酵或攪拌，只要把材料融合拌勻焗15分鐘至外脆內軟即成，還可加入堅果，如烤過的合桃，層次更豐富。

影片示範︰【蛋糕食譜】合桃朱古力Brownie 蛋糕與餅乾之間不膩不滯簡易版

合桃朱古力Brownie食譜

聖誕曲奇食譜12：聖誕薑餅人

薑餅人可以說是聖誕的象徵性甜品之一，它當中含有的薑成份可以令大家有個暖洋洋的聖誕，和親朋好友一起動手，一齊做出可口的薑餅人吧！

【薑餅人的秘密】女王密令從此變人形 是性愛象徵？（附食譜）

薑餅人食譜

