胃痛食物｜空肚吃5類食物傷胃致肥血糖升　豆漿香蕉檸水早餐不宜

空腹時如吃這5類食物，不僅容易致肥，還會傷腸胃或血糖急升。



吃飯七分或八分飽，比起十分飽對腸胃更有益，尤其是消化能力較弱的人，有吃但沒有太飽，是飲食保健的原則。有說偶爾實行斷食（Intermittent Fasting），適度空腹讓腸胃閒着，可讓腸胃休息，但以下5類食物，並不適宜在空腹時吃，以免傷腸胃，刺激胃黏膜，或讓餐後血糖上升的速度加快。

按圖看哪5類食物不適宜空腹吃︰

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1.茶、咖啡、酒

中醫師黃中瑀表示大多數茶種屬於涼寒性，無論冷熱飲都一樣會稀釋胃液降低消化功能，其中有茶鹼，會刺激胃酸，讓人出現心悸、頭暈、四肢無力及感覺飢餓感等；不過，經過完全發酵的普洱茶對消化道的刺激較不強烈。濃度高的咖啡，容易使胃部受傷，影響胃功能的消化與吸收。酒精如果空腹飲會更易被腸胃吸收，刺激胃黏膜，引起胃部不適，同時亦會醉得更快，最常出現是低血糖、頭暈、心悸、冒冷汗等，嚴重者甚至導致昏迷、休克或死亡。

2.豆漿、乳酪、碳酸飲料

豆漿富含蛋白質，先吃澱粉類食物後飲豆漿，才不會被當作熱量來消耗，也能發揮補益之效。有指空腹喝豆漿會浪費蛋白質，較易讓體內的營養失衡，加重消化與泌尿系統負擔。

乳酪含有乳酸菌，雖然對腸胃有益，但對乳糖不耐者容易引起腸胃不適，因此要避免空腹飲用。碳酸飲料含有大量檸檬酸，代謝過程中會加速鈣的代謝，長期飲用易導致鈣質流失，冷飲更可能會刺激腸胃，產生痙攣，誘發腸胃疾病。

3.高升糖指數的食物

有國外研究指空腹吃高升糖指數的食物，例如精緻的澱粉類，包括白飯、糯米飯或方包等，會讓血糖上升速度加快，更易引起飢餓感誘發食慾，同時促進食物代謝，產生脂肪。

4.蔬果汁、檸檬水

大多數生冷、刺激的食物不適合在空腹時吃，以免過度刺激腸胃黏膜。蔬果汁中有太多屬性寒涼的食材，長期飲用容易造成胃寒，嚴重可引起胃炎。至於檸檬水亦不宜在空肚時飲，檸檬酸會刺激胃酸分泌，若胃功能不佳，會影響腸胃。

5. 寒性、含豐富果膠及單寧酸的水果

某些含豐富果膠、單寧酸的水果，易與胃酸發生化學反應，形成胃結石，例如柿子、番茄、橘子等，不建議在空腹時多吃。很多人早餐會吃香蕉，但香蕉是屬性寒的水果，如果空腹吃容易引起腹痛、腹脹。寒性食物例如西瓜、水梨等不適合在空腹時吃太多，可能會引起消化不良外，更會讓原本易有胃寒、腹瀉的人更易不適。

參考資料︰常春