豆漿營養｜喝豆漿4大誤區忌加黑糖？4類人不宜免腹脹傷腎忌晚上飲

撰文：尹嘉蔚
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豆漿廣泛地被認為是健康、養生飲品，無糖豆漿相對上更健康，因為額外添加的糖分，在長年累月飲用多糖的豆漿，恐有致胖、高血糖的健康風險。加入豆漿中調味的糖，切勿是黑糖，否則有損健康之餘，還大大影響豆漿中原有的豐富營養。

黑芝麻杏仁豆漿，黑芝麻可潤腸補血；杏仁能潤肺養膚；黃豆可健脾利水。（詹郭敏攝）

喝豆漿4大忌　忌加黑糖、空腹喝

大豆中幾乎不含糖分，不少人喜歡加糖和蜂蜜來調味，但需要特別留心是豆漿中不宜加入黑糖，因為黑糖中的有機酸和豆漿中的蛋白質結合後，可產生沉澱物，會破壞豆漿中的營養。

請按圖了解喝豆漿的4項大忌︰

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1. 忌煮不熟

豆漿必須徹底煮熟才可喝，未煮熟的豆漿含抑肽酶、皂苷等，可能會引發噁心、嘔吐及腹瀉等不適。用鍋煮豆漿，當表面出現很多泡沫後，要再繼續煮約5分鐘，達至完全沸騰後才熄火。

2. 忌加黑糖

黑糖的有機酸和豆漿的蛋白質結合後，產生沉澱物，破壞豆漿營養。宜選擇冰糖、白糖、蜂蜜等調味。注意蜂蜜不耐高溫，煮好豆漿後，稍微放涼，才加蜂蜜拌勻，免破壞蜂蜜的營養，另外亦不宜加過量糖調味，以免長期飲用引致肥胖或高血糖問題。

3. 忌空腹喝

空腹喝豆漿，豆漿中的蛋白質大多會轉化為熱量被耗掉。建議吃些澱粉類食物再飲豆漿，使豆漿中的蛋白質更易被人體吸收。

4. 忌晚上喝

豆類食物如黃豆、黑豆，容易引起胃腸脹氣，影響睡眠質素。而有紅豆的豆漿更有利尿作用，因此晚上喝豆漿容易影響睡眠。

紅棗合桃豆漿，黃豆健脾、紅棗補氣、合桃補腎。（尹嘉蔚攝）

4類人士不適合飲豆漿

豆漿的蛋白質含量非常高，據註冊營養師劉子欣解釋，1杯250毫升豆漿有8克蛋白質，而一份蛋白質相當於7至8克。譬如一位女士有50公斤（約110磅），每日需要40至50克蛋白質，換言之要吸收約7份蛋白質應付每日所需。另外，豆漿營養還包括維他命B雜、C、E及人體必需要的礦物質。

中醫則認為豆漿有補虛潤燥、清肺化痰、通腸利便等功效，於《本草綱目》記載︰「豆漿利水下氣、製諸風熱、可解諸毒。」不過，以下4類人士不適合飲豆漿。

請按圖了解︰

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1. 消化不良：豆類易引起嗝氣及腹脹，容易消化不良的人宜少喝。

2. 腎病：豆漿含蛋白質，其代謝物會增加腎臟負擔，腎病患者不宜喝。

3. 痛風：大豆富含普林，痛風病人要慎服。

4. 體虛：大豆屬寒性食物，易乏力、體虛等虛寒體質者不適合喝豆漿。

如有疑問，請向專業醫生或醫師查詢。

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點擊下圖看豆漿的製作流程︰

1. 將黃豆泡水數小時直到它膨脹。

2. 接著清洗膨脹的黃豆，再加入適當比例的水一起磨成漿。

3. 將磨好的豆漿加熱煮熟，烹煮時需要一邊攪拌避免沾黏鍋底。

4. 煮熟之後濾掉豆渣，或是先將豆渣濾掉之後，再將豆漿煮熟即完成。

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參考資料︰早安健康

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