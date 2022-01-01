雞肉營養｜烏雞比白肉雞較補身？營養師解迷思兼傳授挑選雞肉秘訣

印象中，喝雞湯好像烏雞比較補，但真的是這樣嗎？



台灣營養師高敏敏指出，不管什麼顏色的雞，營養價值其實差不多，若是要細比的話，烏雞的熱量跟脂肪低一些，蛋白質、氨基酸、礦物質高一些；而白肉雞因生長比較快、又大隻是品種優勢，並不是打生長激素。

白肉雞vs烏雞營養價值（點圖放大👇👇👇）

+ 1

台灣營養師高敏敏在Facebook中指出，從營養的角度來看，白肉雞與烏雞營養差不多，都是優質蛋白質來源。主要的差別在價格和口感。白肉雞生長比較快，價格也比便宜，屬於CP值高的肉種，肉質多汁軟嫩。烏雞的皮膚、雞肉、骨頭、內膜均是黑色的，肉質較Ｑ彈，但生長期較長，養育成本自然也就高一些

挑選雞肉秘訣

那要如何挑選雞肉呢？高敏敏建議，以冷藏或冷凍的雞為優先，挑選有驗證標章的雞，由於白肉雞肉和烏雞都很營養，所以挑選時依照自己的喜好、價錢即可，建議吃雞肉時，以簡單烹調為主，減少油炸，才能攝取更完整的優質蛋白質及營養。

白肉雞

熱量：248kcal

蛋白質：16.1g

脂肪：19.9g

水解氨基酸：14697mg

鈣：1mg

鎂：6mg



烏雞

熱量：213kcal

蛋白質：17.9g

脂肪：15.1g

水解氨基酸：18832mg

鈣：7mg

鎂：18mg



（以上為每100g之數值）

相關食譜：【健康湯水食譜】紅棗椰子雞湯 養血補氣適合女士產後調理👇👇👇

延伸閲讀：

減肥、減醣也能喝雞湯！主廚曝1食材湯頭更鮮甜 煮雞湯這樣切雞肉才對

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」