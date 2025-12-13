冬天湯水食譜｜螺頭蟲草花雞湯滋陰養腎　怎樣處理急凍螺頭提鮮？

冬天湯水食譜｜螺頭蟲草花雞湯食譜｜冬天養生應喝什麼湯水？四季要調理的器官都不同，冬季著重補腎。中醫推介螺頭蟲草花雞湯，適合立冬後飲用，有滋陰補腎等功效。



冬天湯水食譜｜冬季重補腎 滋潤滋陰要平衡

註冊中醫師邱穎琳認為無論秋冬皆需要滋潤，但秋天需兼顧滋潤和清熱，冬天則強調滋潤與滋陰的平衡，故此她推薦食用滋陰補腎的螺頭，用它來煲湯。

螺頭蟲草花雞湯味道清甜，若想湯更香的話，可另外加入螺片。

冬天湯水食譜｜處理螺頭方法 加生粉、鹽清髒物

處理急凍螺頭需花點小工夫，由於螺頭的表面有些黑色污物藏於紋理之間，一般沖洗不能完全去走，建議加生粉和鹽，用手擦拭乾淨，並去走螺頭內的髒物。接著，煲滾水、放入螺頭再氽水，你會見到有大量浮沫，證明它本來實在很不乾淨，盛起螺頭後沖水洗淨，這樣煲出來的湯會清澈許多。Gigi教煮｜黃淑儀處理響螺4步驟 提鮮辟腥保留浸響螺水仲要加...

除螺頭外，醫師亦建議了其他冬天適宜的食材，如：杞子，因此煲湯時也順道加了些。不過，杞子不要與其他湯料一同下鍋，在最後15至30分鐘下鍋就夠，以免湯變酸。

螺頭蟲草花雞湯食譜

螺頭蟲草花雞湯（2-3人分量）

材料：

螺頭4個

雞1隻

蟲草花1両

淮山2両

黑棗4粒

酒少許

水2.5公升

杞子2湯匙

鹽適量（擦螺頭用）

生粉適量（擦螺頭用）

做法：

1.急凍螺頭解凍後，加生粉和鹽，擦淨表面的黑色污物，從中間剪開並除去內裡污物。

2.雞洗淨、去皮、清除內臟及切件。

3.蟲草花去走乾硬的蒂，洗淨後浸水15分鐘，少量水留用；淮山以另一碗水浸、黑棗洗淨，杞子洗淨留用。

4.螺頭、雞分別以凍水下鍋汆水，其間可加少許酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

5.除杞子外，蟲草花水及所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時。

6.杞子下鍋，再煲半小時，關火後加鹽調味即成。

不失敗秘訣：

*螺頭的黑色污垢藏在螺肉間的紋理，煲湯或煮食前必須擦乾淨，否則湯會很污濁。

*雞要先去皮，以免湯太油膩。

*在湯中加入浸蟲草花的水會更香。

*太早煲杞子會容易變酸，建議最後半小時才下鍋。

這個湯有滋陰補腎、健脾補氣之效，而螺頭亦可潤膚。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

螺頭：滋陰補腎，可滋潤皮膚和改善乾咳。

蟲草花：能補肺益腎、紓緩鼻敏感及氣管敏感，適合眩暈虛弱，易疲倦的人，可增強抵抗力並減少感冒。

雞：味甘性溫，能補氣養血。

黑棗：是傳統補腎食物，其實都是大棗，能補中益氣，養血安神。不宜空腹吃，脾胃不好者不可多吃。

淮山：味甘性平，有益氣養陰健脾功效。坊間見到的淮山顏色如雪般白，其實是被硫磺燻過，但只要用熱水浸泡，便可順利去走硫磺。

杞子：味甘性平，有滋補肝腎，養血和明目功效。

