入廚貼士｜生雞肉下鍋煮前要沖洗？5步驟處理減少傳播有害細菌

生雞肉買回來，下鍋煮前需要沖洗嗎？根據克里夫蘭醫學中心，營養師妮可·霍普賽格（Nicole Hopsecger）指出，清洗雞肉會增加食物染病的風險，因生雞肉及其汁液很可能攜帶如曲狀桿菌、沙門氏菌等細菌很可能會導致食物中毒感染，它引起腹瀉等身體不適反應。



在烹飪前清洗生雞肉 增加食物中毒的風險

對某些人來說，烹飪前沒有清潔食物似乎有悖常理，但實際上清洗生雞肉很可能會增加生病的風險。特別是生雞肉及其汁液可能沾染如曲狀桿菌、沙門氏菌、產氣莢膜梭菌等都會導致食物中毒，在食用被未煮熟雞肉或其汁液污染的其他食物而生病。

▼各種肉類怎麼挑？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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如果在烹飪前清洗生雞肉，當您在水龍頭下沖洗雞肉時，有細菌的水透過飛濺的方式傳播到手、廚房枱面、衣服和烹飪設備上，這些水滴可以向各個方向傳播超過50厘米，僅需少量的曲狀桿菌細胞即可引起食物中毒。

在準備生雞肉時 可用紙巾輕拍減少汁液

假如想在烹飪前減少雞肉的表面汁液，建議可以用紙巾輕拍生雞肉，只要正確地處理紙巾並在之後立即洗手即可，關鍵是防止這些原汁的傳播。為了減少傳播有害細菌的風險，在準備生雞肉時請遵循以下步驟：

▼5步驟處理生雞肉減少傳播有害細菌（按圖看清！👇👇👇）

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1. 將生家禽存放在冷凍室或雪櫃的最低架子上，以減少攜帶細菌的汁液從包裝中滴落到其他食物上。

2. 在處理生禽之前後務必先洗手。

3. 生家禽使用專門的砧板，以防細菌的潛在傳播。

4. 未煮熟的肉也會有感染的風險，在烹飪家禽時，請使用乾淨的肉類溫度計，確保按照FDA的建議將肉煮熟至至少攝氏74度。出於安全原因，請務必檢查肉類最厚部分的溫度，切開肉最厚的部分，檢查是否汁液是否清澈，並於每次使用前後要清洗肉類溫度計。

5. 徹底清洗和清潔所有用於準備生雞肉的器具、砧板和表面。處理生雞肉後，記得用肥皂徹底雙手，阻止細菌的傳播。



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