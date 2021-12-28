揀水果貼士｜蜜柑清甜多汁有樣睇　日本專家教路認住2大特徵包甜!

蜜柑，在12月至2月為當造期，因此在水果店或是超市都可找到大大小小的蜜柑蹤影。蜜柑與橙同屬柑橘類，甜度比橙還要高，不過當然愈甜的蜜柑愈受歡迎，鑒別多汁超甜的蜜柑，目測1秒即知！



柑橘類的水果向來都是愈甜愈美味，當然亦有人喜愛偏酸或是淡味的，以蜜柑為例，大眾都會選擇表面光滑且帶有光澤的，憑大家的口耳相傳似乎不靠譜，用目測留意及對比各個蜜柑的顯眼部分更實際，若然蜜柑帶有以下兩點特徵更是萬無一失。

鑒別超甜多汁蜜柑，單靠目測1秒即知。（《健康原因講多D》節目截圖）

據JAありだAQ中央選果場中井淳於開電視節目《健康原因講多D》中講解，鑒別超甜蜜柑要看果皮及果軸便萬無一失。

請按圖看鑒別超甜蜜柑方法及原因︰

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蜜柑愈甜營養素愈高

蜜柑內含豐富的β-隱黃素，屬抗氧化成分，令血管不易老化。旭川醫料大學教授太田嗣人在節目中解釋，有研究指出蜜柑的甜度愈高所含的β-隱黃素愈高，因此選擇蜜柑時建議根據以上方法選擇。不過蜜柑含有一定糖分，若吃過多會令身體吸收過多糖分。基於不吸收過多糖分而又可以得到β-隱黃素的情況下，1日食3個蜜柑為最好。

旭川醫料大學教授太田嗣人在節目中解釋，有研究指出蜜柑的甜度愈高所含的β-隱黃素愈高。（《健康原因講多D》節目截圖）

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健康資料僅供參考，並不能代替醫生意見，如有疑問，請諮詢醫生及相關人士。

資料來源：香港開電視《健康原因講多D》