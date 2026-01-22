蜜柑功效｜防骨質疏鬆血管硬化5好處　專家教日食幾多幾時食最好?

蜜柑，是冬季代表的水果之一，縱使一年四季都可以吃到，但在12月至2月最為當造。蜜柑不止酸酸甜甜、皮薄無渣、多汁無核，而且營養豐富有助防止血管硬化、預防骨質疏鬆等。然而，蜜柑日食幾多個？幾時食才是最有益？



日本醫學節目《健康原因講多D》邀請了旭川醫料大學教授太田嗣人在節目中講解蜜柑好處，太田教授指蜜柑每一個部分對身體都有不同好處，即使是不受歡迎的橘絡和果皮同樣有益！

蜜柑每一個部分對身體都有不同好處。（《健康原因講多D》節目截圖）

請按圖看蜜柑5大好處：

蜜柑5大好處

1. 防止血管硬化

蜜柑含有豐富的β-隱黃素，屬抗氧化成分，令血管不易老化。

2. 降低患上糖尿病風險

研究資料顯示對比血液中沒有β-隱黃素的人，血液中含有β-隱黃素的人最多可以減少57%患上糖尿病風險。

3. 預防骨質疏鬆症

骨骼只要還生存便不斷進行新陳代謝，一直重複破壞和復原的工作。隨著年齡增加，負責破壞骨骼的細胞變得更活躍，結果來不及恢復，成了骨質疏鬆狀態。蜜柑中的β-隱黃素有助抑制破壞骨骼的細胞，從而可預防骨質疏鬆症。骨質疏鬆｜20歲始鈣質流失？5款蔬菜比牛奶高鈣！助防骨鬆芥蘭第1

4.改善人體畏冷問題

橘絡含有橙皮苷成分，可強化人體血管內壁，特別是微絲血管，令血管變得更加強韌不易受損。當微絲血管愈強韌，愈容易到達身體每一個角落，血流量增加從而改善冬天畏冷情況。

5. 預防肥胖

蜜柑皮含有一種稱為檸檬稀的香氣成分，聞下有助預防肥胖。

蜜柑每日食幾多最好？

蜜柑裡裡外外都有不同的營養素，對身體的確有益，不過所有食物都是多吃冇益，那麼一日應該吃多少個才對身體好？太田教授建議成年人一日最多可以吃3個蜜柑，因為蜜柑含有一定糖分，若吃過多會令身體吸收過多糖分。基於不吸收過多糖分而又可以得到β-隱黃素的情況下，1日食3個蜜柑為最好。

太田教授建議成年人一日最多可以吃3個蜜柑，便可達到血液中β-隱黃素的目標濃度。（《健康原因講多D》節目截圖）

蜜柑幾時食營養最吸收？飯前或飯後？

日食3個蜜柑能為身體帶來益處，若然想提升身體的吸收能力，太田教授建議在以下3個時間食用，將身體吸收率大大增加。

請按圖看何時吃蜜柑最能吸收當中的營養：

健康資料僅供參考，並不能代替醫生意見，如有疑問，請諮詢醫生及相關人士。

資料來源：香港開電視《健康原因講多D》