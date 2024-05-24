揀西瓜貼士｜挑選5招果臍大或細好？倒轉放增甜度 皮黃有冇問題？

西瓜鮮甜多汁又解暑，是夏天最受歡迎的水果之一，外型圓溜溜看似每個一樣，但優質的西瓜都有其特點。若要挑選切開了的西瓜，須留意籽的顏色，因西瓜籽也會影響味道，稍一不慎，可能會選中皮厚肉粗的西瓜！想保證啖啖美味多汁，連切西瓜都有學問。

攝影：龔嘉盛



無籽西瓜真係無籽？

西瓜，清涼多汁，不論榨汁、製作甜品或是飯後果都有捧場客。西瓜品種繁多有核冇核各有特色。，果臨門負責人LEO最推介馬來西亞的兔子嘜西瓜，因其香甜多汁並「無核」，吃起來爽快淋漓，免卻吐籽的煩惱。

坊間不少商戶都聲稱出售無籽西瓜，LEO解釋，無籽西瓜並非完全不含種子，在瓜肉仍可找到一些細小、白色的無生命種子，無味且可食用。相反，在瓜肉找到的黑色籽屬西瓜種子，放入土壤中可種植西瓜，形狀大粒味道苦澀。

無籽西瓜並非無籽，而是含有一些細小、白色的無生命種子，無味且可食用。

如何揀選品質好的西瓜？

生果店、超市的西瓜大多都是整個出售或者已切件，當然最新鮮、最原汁原味的定必是原個西瓜。對於揀甜西瓜，除了眾所周知的拍打法，聆聽其聲音外，LEO指亦可留意以下5大條件：果柄、果形、果臍、花紋及聲音，從而選擇香甜西瓜。

+ 14

1. 果椗顏色



果椗即是西瓜的蒂部，愈翠綠有水分代表愈新鮮，相反乾巴巴帶啡黃代表已收穫一段時間。

2. 果形



果形端正或者成一個完整圓形屬靚西瓜。若然發現部分西瓜的表皮呈黃色仍屬正常情況。只因種植時該面積接觸到土壤，而未能進行光合作用變成綠色。只要呈現黃色便可安心選購，相反出現白色代表未熟透，甜度不足，水分不夠，不宜選購。

3. 果臍



果臍是西瓜底部的圈，愈小愈好，代表皮薄爽口。若果臍過大、凹入或裂開，則可能皮厚肉粗。不過需留意西瓜的大小，從而判斷合比例的果臍。

4. 花紋



花紋清晰、觸摸時感到平滑，沒有太大的凹凸感代表西瓜在種植時有吸收足夠的養分。不同品種的西瓜及生長程度會導致花紋不一，因此其粗幼度、顏色深淺並不代表新鮮與否。至於瓜皮有少量的刮痕屬正常現象，因在`運輸上或許有輕微碰撞。

5. 拍打西瓜發出的聲音



西瓜含有94%水分，因此水分充足的西瓜在拍打時會感受到果身有震動感覺。拍打的聲音亦可反映西瓜的情況：噹噹聲=未熟、嘭嘭聲=成熟程度剛剛好、撲撲聲=過熟，水分已流失。

西瓜清涼多汁是夏天必吃的消暑水果。

西瓜增甜度要倒轉放？

對比其他水果，完整的西瓜保存期較長約２-３星期，若然買回家後並非即時食用，可將蒂頭朝下擺放，因西瓜的臍部（離瓜蒂較遠的地方）位置比較甜，故保存時將蒂頭朝下，有助整個西瓜甜度均勻分佈。切開後應盡快吃完，吃不完宜用保鮮紙密封切面，放於雪櫃冷藏避免變質。

將西瓜的蒂頭朝下擺放有助整個西瓜甜度均勻分佈。

西瓜如何避免切面凹凸不平？

保存西瓜並不困難，但對於切西瓜你又有沒有困難？由於西瓜體質較大，切開時難免會遇到橫切面凹凸不平或是大小不一，只要切前多做一個步驟便可以輕鬆將西瓜切半且擁有一個整齊的切口。此外，如不愛吃核的也可以選擇另一種切法，助你輕鬆去核。

按圖看輕鬆切西瓜妙法：

+ 5

1. 利用刀尖在西瓜的表面輕輕敲打出小洞。在任何位置也可，只需要平均地敲打。

2. 於西瓜的頂部下刀，將它分半。西瓜的橫切面平滑，兩半的大小亦非常平均。

3. 將西瓜的橫切面放在平碟上，打橫切件。闊度可按自己的喜好調整。

4. 平碟180度轉，將西瓜打直切件。可見西瓜表面成一格格。

此時可整件西瓜拿出，雪凍做冰西瓜或是即吃也不會弄污手。

按圖看如何輕鬆去西瓜核？

+ 2

西瓜橫切可輕鬆去核

1. 西瓜切半後，先找中心位置，沿西瓜核切下，可切成12份。

2. 切面上的瓜核如同虛線排列，沿瓜核的「線」，從中心往外切開。

3. 如見很多瓜核聚合，在核的中間切下。可見每塊西瓜上都有瓜核。用叉輕鬆清走西瓜上的瓜核，即成。