網民票選10款最好吃即食麵　拋離出前一丁營多撈麵第1點煮最好味?

即食麵，即使大家知道它高鈉且沒有營養，但不時仍會心癮起，想念那彈牙的麵質及那口味精湯的味道。有網民以「嚴選五大最好食公仔麵」為題拋磚引玉，數出自己心中的5大，毫無懸念營多撈麵成為第一名，不過細看排名上的名子，發現原來不少網民也愛吃韓國即食麵。



近10年的即食麵口味五花八門，而部分的生產商在製麵時加入不同的食材如薯仔，令麵質口感大大提升。有網民在討論區發帖，寫明是「嚴選五大最好食公仔麵」，該名Post主心中的排名詳列如下：

第5位：出前一丁 （黑蒜油味）

第4位：不倒翁芝士麵

第3位：出前一丁（麻油味）

第2位：辛辣麵

第1位：營多撈麵

出前一丁味道己不再 黑蒜油味更獲過千負評

由於上述只是發文者自己的排名，不少網友對於黑蒜油味的出前一丁能夠上榜不敢苟同，最終更獲得1099負評以示不滿。網友們認為香港版的出前一丁已經大不如前，以前出產的味道如東京紫菜醬油及極辛豬骨風味才是王道，其他味道也比不上，即使是購買麻油味出前一丁亦只選擇日本版。

網民票選10款最好食即食麵，出前一丁不敵辛辣麵排第3。（羅君豪攝）

對比黑蒜油味，東京紫菜醬油及極辛豬骨風味更受網民歡迎。（網上圖片）

韓國即食麵佔6成 留言撐黑版勝紅版辛辣麵

儘管香港有不少老牌即食麵，但也不敵韓國牌子的即食麵，記者綜合整個帖文及網民回應，歸類出票選10款最好食即食麵，當中有6款屬韓國即食麵，辛辣麵更擠身第二位獲1689個正評，Post主亦指辛辣麵排第二位是不用解釋。其他網友亦分享只有韓國製造的辛辣麵才是最好味，其他地方製造的不值一提，再細選下黑版辛辣麵味道完勝紅版。

辛辣麵以1689個正評排第二位。（VCG）

部分網民認為黑色版辛辣麵勝紅色版。（資料圖片）

請按圖看網民票選10款最好食即食麵：

+ 6

網民票選10款最好食即食麵

10. 三養辣香雞撈麵

9. 大光麵

8. 不倒翁真拉麵

7. 三養薯仔拉麵

6. 出前一丁 （黑蒜油味）

5. 不倒翁金辣海鮮拉麵

4. 不倒翁芝士麵

3. 出前一丁（麻油味）

2. 辛辣麵

1. 營多撈麵



營多撈麵乾爽美味秘訣：下醬料要有先後次序

營多撈麵以2443票坐擁冠軍寶座，網民除了討論每次食營多都要打孖上外，更討論如何煮出一碗美味、條條分明、乾爽的營多撈麵。筆者以為不就是將所有醬料及麵餅撈勻便完成，原來醬料下的次序亦很講究。其中網友「你都痴線」將營多撈麵比喻為乾炒牛河，一碟好的營多撈麵碟底應只帶油光不帶水或汁，更分享了自己拌勻醬汁的先後次序。

一眾網民認為營多撈麵一定要配以煎蛋食用！

請按圖看網民教營多撈麵美味乾爽步驟及秘訣：

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沒有加一滴水的營多撈麵，的確乾爽，即使擺放一段時間仍沒有變腍。

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