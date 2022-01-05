Gigi教煮｜黃淑儀處理乾瑤柱5貼士　浸水超錯先泡油味道更甘香！

乾瑤柱，在家常菜或是做節菜都能大派用場，如瑤柱蒸水蛋、瑤柱冬瓜環等，加入乾瑤柱更有提鮮作用。處理乾瑤柱做法大多都是用清水浸至軟身，不過Gigi姐黃淑儀並非用這個傳統方法，她在自己的YouTuber頻道分享另類的處理乾瑤柱方法，且將其鮮味全保留在乾瑤柱中！
乾瑤柱浸水鮮味全流失
乾瑤柱，又稱元貝，即是乾製後的帆立貝柱肉，大多菜式都是將乾瑤柱浸軟身及撕成絲後才入饌，同時亦會保留浸乾瑤柱的水，務求將其精華一併加入菜餚中。不過Gigi姐指乾瑤柱浸過後其味道基本全流失在水中，即使加水一同烹煮，也不會感覺到其鮮味，比較浪費。
保留乾瑤柱獨特味道要先煮？
由於浸水後其鮮味全流失，因此Gigi姐介紹了自己平常處理乾瑤柱的做法 - 走油，既可保持瑤柱甘香同時更可以一次過處理大量留用，而泡過瑤柱的油份亦建議保留做熟油或再用作烹煮其他料理。走油只是其中一個步驟，若想進一步將乾瑤柱煮至軟身兼全保留其鮮味又要點做？
請按圖看處理乾瑤柱步驟和貼士：
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