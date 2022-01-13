飲食熱話｜為何飯盒要「調轉食」？真相曝光獲網友激讚：長知識了

平常吃飯盒、便當的時候，很多人會擔心食物沾到衣服，留下難以清除的油漬。
最近有名網友在Facebook《爆廢公社二館》貼出一張女兒吃便當的照片，只見照片中的女孩是將餐盒「反過來」吃，吸引2.4萬網友按讚表示「真的是生活智慧王！」
▼為何飯盒要反著吃？按圖看清原因、網友留言👇👇👇
+5
該名網友發文表示，女兒一直都是這樣「反過來」吃便當，詢問女兒為何要這麼做？女兒回應「這樣才不會掉的到處都是」，令他直呼「吃過這麼多的餐盒，原來這才是正確的吃法！」
雖然只是一個非常簡單的做法，仍成功引起網友熱烈討論，許多人恍然大悟留言「好聰明喔，這樣也不會噴髒衣服欸」、「好專業，學起來」、「長知識了」、「吃麵這樣可以避免醬汁噴到衣服，超實用的尤其是穿淺色或白色衣服時」，不過也有網友開玩笑表示「但我覺得這樣我看不到食物，好吃的感覺就沒了」。
相關文章：飲食熱話｜花近6千蚊買生日蛋糕貨不對辦！要求全額退款疑遭封鎖👇👇👇
+6
相關文章：飲食熱話｜網民最討厭16款食材 菇菌皮蛋蠔豉上榜三色豆僅第2？👇👇👇
+12
飲食熱話｜台式大排檔23道小菜熱量排名 第一名看似清淡熱量極高飲食熱話｜疫情令人無耐性？調查顯示7成消費者不想等超過5分鐘飲食熱話｜網民最討厭16款食材 菇菌皮蛋蠔豉上榜三色豆僅第2？飲食熱話｜餐廳年年加價自己煮較抵？引網友熱議：要考慮時間成本飲食熱話｜為什麼怕吃蔥、韭菜、蒜？醫生解迷：其實是自我保護飲食熱話｜筷子放碗上有死亡意義？日本十大筷子禁忌注意用餐禮儀
延伸閱讀：
【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】