飲食熱話｜為何飯盒要「調轉食」？真相曝光獲網友激讚：長知識了

平常吃飯盒、便當的時候，很多人會擔心食物沾到衣服，留下難以清除的油漬。



最近有名網友在Facebook《爆廢公社二館》貼出一張女兒吃便當的照片，只見照片中的女孩是將餐盒「反過來」吃，吸引2.4萬網友按讚表示「真的是生活智慧王！」

▼為何飯盒要反著吃？按圖看清原因、網友留言👇👇👇

+ 5

該名網友發文表示，女兒一直都是這樣「反過來」吃便當，詢問女兒為何要這麼做？女兒回應「這樣才不會掉的到處都是」，令他直呼「吃過這麼多的餐盒，原來這才是正確的吃法！」

雖然只是一個非常簡單的做法，仍成功引起網友熱烈討論，許多人恍然大悟留言「好聰明喔，這樣也不會噴髒衣服欸」、「好專業，學起來」、「長知識了」、「吃麵這樣可以避免醬汁噴到衣服，超實用的尤其是穿淺色或白色衣服時」，不過也有網友開玩笑表示「但我覺得這樣我看不到食物，好吃的感覺就沒了」。

相關文章：飲食熱話｜花近6千蚊買生日蛋糕貨不對辦！要求全額退款疑遭封鎖👇👇👇

+ 6

相關文章：飲食熱話｜網民最討厭16款食材 菇菌皮蛋蠔豉上榜三色豆僅第2？👇👇👇

+ 12

延伸閱讀：

玩台南必唸「神秘咒語」！在地人曝神功能 網推爆：超好用

導航驚見「蓮花符號」！網笑歪喊：佛祖降臨地 內行網友曝正解

超商、檳榔攤礦泉水價差高達十元？網曝黑暗真相、2大挑選關鍵

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】