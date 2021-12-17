飲食熱話｜筷子放碗上有死亡意義？日本十大筷子禁忌注意用餐禮儀

筷子是我們每天生活中都會使用的餐具，尤其在亞洲、中華文化圈。但你知道筷子對日本人來說更是意義重大嗎？



日文的筷子「箸」與橋樑「橋」的發音相同，有如人與神靈間的溝通橋樑，透過筷子向上天祈求五穀豐收，日本人吃飯前所說的「いただきます」（開動了），就是用來表達對食物及上天的感謝。

不過使用筷子也要小心千萬別觸犯到以下的筷子禁忌囉！（按圖👇👇👇）

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1. 指し箸、指さし箸：用筷子指人或食物

用餐時不可以用筷子指向人或食物，這樣的行為會讓人產生這個人教養不好、沒有禮貌的不好印象。用筷子指人應該大家都知道不禮貌，但比較容易忽略的是用筷子指著料理說「這個好吃！」，這樣也同樣NG喔。

2. 拾い箸：以筷子交換食物

這應該是香港人最常在日本犯的筷子禁忌了。在日本絕對不可以使用筷子互相接取對方的食物，因為在日本葬禮上通常是以筷子傳遞亡者的骨灰，用筷子交換食物會讓人聯想到葬禮上的動作，因此是極大的NG行為。

3. 返し箸或逆さ箸：把筷頭和筷尖顛倒過來分菜

有時候我們把菜從大盤分盛到碗裡時，會將筷頭和筷尖顛倒過來夾菜，認為這樣別人不會吃到我們的口水比較禮貌。事實上這在日本也是不禮貌的行為，一方面因為用自己手拿過的筷頭來夾取食物並不衛生，另一方面用筷頭把食物分盛到碗裡之後，筷頭也看起來髒兮兮油膩膩。因此這時候就請店家取公筷過來吧。

4. 寄せ箸：用筷子移動碗盤

寄せ箸是指將筷子放進碗盤內側，將其移到身前的動作。用筷子移動碗盤時可能會發出響聲，也很容易讓湯汁灑出來，而且也會給人驕傲不禮貌的觀感，因此也是用筷子時的禁忌。

5. 刺し箸：用筷子刺食物

要拿取食物時，只能夠用夾取的，不可以用筷子去刺。雖然可能會比較方便，但在餐桌禮儀上是NG的。

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6. もぎ箸、ねぶり箸：舔、吸筷子

筷子上黏到飯粒或有沾醬時，不可以直接舔筷子，這個行為對日本人來說是不雅觀、不禮貌、骯髒的。如果筷子黏到飯粒也不用緊張，就用手輕輕拿掉，或者用碗的邊緣刮掉就好。

7. 拜箸：拿著筷子說「我開動了」

在日本用餐前有雙手合十並說「我開動了」（いただきます）的習慣，以此表達上天賜予食物的感謝。而「拜箸」就是指拿著筷子說「我開動了」的動作，這在日本用餐禮儀裡也是不禮貌的，原因是被人看見筷子的前端。因此記得下次先雙手合十說完いただきます之後，再拿起筷子才是正確的做法喔。

8. 擦箸：用摩擦方式去除免洗筷（即棄筷子）的刺

在香港習慣使用免洗筷時會磨擦一下去除上面的刺，但是在日本是不禮貌的行為，也會讓店家產生提供的筷子是品質不良或代表提供品質不佳的餐點，下次使用免洗筷（即棄筷子）記得用手剝除免洗筷上的刺。

9. 渡し箸：筷子架在碗上

用餐到一半時可能會有需要將筷子放下的時候，若將筷子放在碗上面架著在日本可是NG的行為！因為筷子與「橋」的發音相同，把筷子平放在碗上的動作會聯想到過世後要過的奈何橋，因此這可是大忌的行為。

10. 立ち箸：筷子直立插進碗裡的白飯中

「立ち箸（又稱為：佛箸）」指的是將筷子直立插在碗裡的白飯中，其實這在香港、台灣也是個禁忌，因為在香港、台灣或日本的葬禮中，有供奉「插著筷子的米飯」的習俗。因此「立箸」會讓人聯想到死去的親友，也被認為會帶來厄運，是個頗嚴重的禁忌。因此如果吃飯中途要放下筷子，如果有筷架就放在筷架上，如果沒有也不要橫放在碗上（因為犯了上述的渡し箸），就橫放在自己面前的桌上吧。

每個地方都會有自己獨特的文化和禁忌，雖然沒有法律規定一定要遵守，但不管是生活還是旅遊，還是要留意一下這些禁忌，以表示尊重當地文化也可以避免誤會喔！

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