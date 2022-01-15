Google熱搜｜台網10大最多人搜尋食譜　甜品佔多數與香港截然不同

2021年大家都在瘋狂搜尋什麼食譜？牛排、水餃、即食麵？通通都不是。



2021年度10大食譜出爐！西點焙類稱霸

台灣Google於2021年12月19日透過甜點師KOL「拿拿摳」公布2021年台灣Google10大熱搜食譜：

2021年台灣Google十大熱搜食譜（按圖看清）

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1、鬆餅（班戟）

2、司康（英式鬆餅）

3、巴斯克芝士蛋糕

4、肉桂捲

5、布朗尼

6、意大利麵

7、提拉米蘇

8、曲奇餅乾

9、章魚燒

10、千層蛋糕



從上述排名即可看出，8個上榜西式烘焙甜點中，就分為2種，網紅名店與日常居家烘培。前者如司康（英式鬆餅）、千層蛋糕、肉桂捲等2021年崛起的網紅甜點，從專賣名店就有跡可循。而台灣在2021年4月出現肉桂捲市集、6月也蹦出司康市集。後者，如鬆餅（班戟）、巴斯克芝士蛋糕、曲奇餅乾則是與居家時間拉長，在家自煮有關。

鬆餅默默奪冠跟跟疫情有關！肯德基也助陣

令人驚訝的是，看似平易近人的鬆餅（班戟）默默奪下熱搜冠軍，主要與疫情自煮趨勢升起有關。班戟的熱搜巔峰則是在2021年5~7月疫情對嚴峻期間，同時間「鬆餅機」搜尋度達到巔峰，可見居家大家嘗試烘培會以可甜可鹹、簡單好做的鬆餅（班戟）為主。2021年10月中旬肯德基推出的「炸雞鬆餅」成為相關熱搜關鍵詞竄紅第一名，帶動疫情趨緩後，鬆餅討論度。

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章魚燒、意大利麵 成了唯2鹹食

與外國相比，台灣外食相對方便，2021年熱搜食譜更以烘焙甜食為主，10項熱搜關鍵字中只有「章魚燒」、「意大利麵」兩樣鹹食。例如，香港2021年Google熱搜關鍵詞前3是蘿蔔糕、年糕、羊腩煲，美國則是是「烤菲達芝士義大利麵」、「煙肉果醬」「玉米餅」等由抖音社群帶動的新奇鹹食食譜。

台灣最熱搜的意大利麵一直都榜上有名，較特別的是章魚燒同樣巔峰期在2021年6月～7月，與章魚燒機、章魚燒粉、章魚燒醬等居家自煮關鍵詞有關。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：Google公布2021年10大熱搜食譜：鬆餅奪冠、肉桂捲只排第4、章魚燒與義大利麵成為唯2上榜鹹食7成消費者等不了超過5分鐘！疫情讓人更沒耐心、內用顧客感覺被忽略】