飲食熱話｜魚肉切開驚見恐怖人臉　激似吶喊畫像網友懷疑：有怨念

你聽過「人面魚」傳說嗎？台灣據傳曾發生過魚肉會說話的離奇事件。



近日有網友在Faceboook分享一張照片，把魚買回家切開後，卻在剖面發現一張張和人臉極為相似的畫面，網友驚呼「每個都是受到驚嚇的臉欸」。

▼按圖看清「人面魚」事發經過、網友們留言！👇👇👇

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「好像哪裡不對勁啊…」一名台灣網友在Facebook社團分享剛剖開魚的照片，扣除魚尾後一共有六片，不過每片似乎都藏著人的輪廓，恰巧能對應到眼睛、鼻子、嘴巴等器官。且砧板上殘留的血水更是讓網友不寒而慄，不禁懷疑「這條魚有怨念」。

這張照片吸引近千人留言蓋樓，「外星人魚嗎？」「看了都沒胃口」「下鍋煎它時還會跟你聊上幾句」，清晰的輪廓讓不少人聯想到挪威畫家孟克的吶喊。更多人則回憶起台灣1995年間的人面魚傳說，一群人到溪邊到魚並烤來吃，沒想到這時卻傳出台語女聲問「魚肉好吃否」，仔細一看魚身還浮出老太婆的臉，隔日也傳出有人病逝。

不過有內行網友指出，魚骨兩側的深色區域，是魚被勾住後「在海中掙脫太久，身體內的血液集中到骨頭周圍」。顏色深淺差異很大的的魚，也可能是殺魚時血水沒做好處理，沒放血的魚腥味會來得更重。但也有網友就愛重口味，「小時候都會跟哥哥搶黑色的部分吃」。

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