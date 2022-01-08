護膚飲食｜敏感肌戴口罩情況變嚴重？營養師推介6大護膚飲食習慣

新冠肺炎疫情期間，長時間戴口罩，可能造成敏感的皮膚狀況更嚴重，若是過敏者又更加難熬。台灣營養師高敏敏公開6大敏感肌護膚飲食習慣，幫助改善皮膚過敏不適。



疲勞、壓力過大過敏肌更惡化

高敏敏指出，疲勞及壓力都會導致免疫力變差，讓肌膚情形惡化，敏感肌膚主要是因外界刺激，讓皮膚處於暫時受損狀態，並不是一種膚質常態。換句話說，只要減少刺激加上對的飲食習慣，就可以慢慢穩定，建議吃好、睡好，放鬆心情也很重要。

6大敏感肌護膚飲食習慣（點擊下圖看清！👇👇👇）

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高敏敏指出，皮膚過敏不要只擦類固醇，飲食習慣也是造成膚質不穩定的隱形殺手，提供6大護膚飲食習慣，正確攝取食物營養素。

1. Omega-3脂肪酸：Omega-3脂肪酸是好油，可以降低發炎營養素，推薦食物：深海魚、海藻、亞麻籽、堅果。

2. 養好腸道益生菌：好菌有助免疫系統平衡，減少過敏，好菌多壞菌少、腸道黏膜更完整，更能降低過敏機率，推薦食物：乳酪、乳酪飲品。

3. 護膚營養素：維他命A、C、E，幫助鞏固皮膚健康，推薦食物：紅蘿蔔、奇異果、堅果。

4. 天天吃蔬果：彩色的天然蔬果，富含多種植化素，對人體有保護作用、減少慢性發炎體。

5. 少加工、吃原型：看不到食物原形的加工食物，含有味精、人工色素，以及防止食物氧化、變質、腐敗的防腐劑，容易使身體慢性發炎，引發皮膚敏感。

6. 避開過敏原或不新鮮食物：遠離會讓自己過敏的食物，且不新鮮的食物，因為細菌會去分解產生組織胺，可能會引發皮膚敏感甚至過敏。

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