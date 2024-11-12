蛋治做法｜水吧師傅教整軟滑蛋治3貼士　免奶免牛油 用大或細火？

做厚蛋三文治最難駕馭的，當然是中間的炒滑蛋，有人加奶加忌廉，有人要用牛油炒，但從事水吧工作逾30年的「金茶王」陳子平師傅，就教我們如何免奶免牛油，一樣可以做到又香又滑的厚蛋治！

攝影：蘇煒然



炒蛋貼士｜火候、速度最重要

大家愛吃怎樣的炒蛋？最起碼不要太老太嚡，若然滑嫩有蛋香就更好啦！間間茶餐廳都有炒蛋，卻不是每間都炒得好吃，之前我們就訪問過陳師傅，他說茶餐廳水吧分「水位」和「火位」，而火位就需要煮麵、煎蛋等，他認為炒蛋，掌握火候和速度最重要。

請按下圖睇陳師傅傳授的蛋治步驟和心得：

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總結而言，想做出完美蛋治，最基本有以下三個貼士：



（1）選蛋：陳師傅跟不少大廚一樣，都喜歡用湖北蛋，因為蛋味最香，其次是日本蛋，他亦加了少許雞粉提味。



（2）炒蛋不必太多油，以免吃起來滿口是油，亦不健康。



（3）炒蛋用大火快炒。有人怕雞蛋炒得太老，會開小火逐少逐少炒熟；但陳師傅會用大火，表示速度快就不怕老，大家多炒就會更易掌握火候和速度，熟能生巧。

