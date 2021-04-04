蛋食譜合集｜最百變食材雞蛋料理　溏心蛋、蒸水蛋、炒蛋、燉蛋…

撰文：鄧穎琪
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蛋，是人見人愛的食材，而且烹調方式變化多端，永遠都不會吃厭。往書局走一趟，不難發現書架上一本又一本完全以「雞蛋」為主角的食譜書，過百款蛋料理都冇難度。不論是早餐的蛋多士、冷盤的溏心蛋、主菜的蒸水蛋或蛋飯，甚至是甜品的燉蛋，通通都由一隻雞蛋變成。
趁住復活節，不吃復活蛋也可以吃雞蛋吧？以下就介紹30個雞蛋食譜，小食、主菜、飯、甜點，一應俱全，復活節一於應一應節。
前菜及小食——花雕溏心蛋、麻藥溏心蛋、茶葉蛋、茶碗蒸、半熟蛋多士、薯仔蛋餅、蛋沙律三文治、蛋牛治
花雕溏心蛋食譜
麻藥溏心蛋食譜
茶葉蛋食譜
茶碗蒸食譜
半熟蛋多士食譜
薯仔蛋餅食譜
蛋沙律三文治食譜
蛋牛治食譜
主菜：小菜——蝦仁炒蛋、苦瓜炒蛋、番茄炒蛋、洋葱炒蛋、秋葵本菇炒蛋、滑蛋牛肉、香煎芙蓉蛋、白飯魚煎蛋、花甲蒸水蛋、三色蛋、肉餅蒸水蛋、蝦仁蒸水蛋
番茄炒蛋食譜
【滑蛋牛肉食譜】茶記級炒蛋3個嫩滑秘技 牛肉沒鬆肉粉一樣軟腍
滑蛋牛肉食譜
香煎芙蓉蛋食譜
【白飯魚煎蛋食譜】10分鐘家常菜2招學揀白飯魚 如何辟腥去潺？
白飯魚煎蛋食譜
【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水 跟鼎爺學最有效方法！
花甲蒸水蛋食譜
三色蒸水蛋食譜
【蝦仁蒸水蛋食譜】急凍蝦仁1招辟雪味 蒸水蛋嫩滑冇痘皮3大貼士
蝦仁蒸水蛋食譜
主菜：飯類——溫泉蛋丼、滑蛋雞扒飯、日式蛋包飯、免治牛肉蛋飯、泰式肉碎煎蛋飯
【溫泉蛋丼食譜】窮人恩物美味簡單 煮靚飯加溫泉蛋入門必勝方法
溫泉蛋丼食譜
滑蛋雞扒飯食譜
【免治牛肉蛋飯食譜】懶人版色香味碟頭飯 免治牛跟肉醬大不同？
免治牛肉蛋飯食譜
【泰式肉碎煎蛋飯食譜】超簡易碟頭飯 唔想逐一購買香料點算好？
甜品——蛋撻、紅茶焦糖燉蛋、法式焦糖布甸、冰花燉蛋、椰皇鮮奶燉蛋白
蛋撻食譜
【紅茶焦糖燉蛋食譜】免焗法式甜品香甜嫩滑！加紅茶包中和膩滯感
紅茶焦糖燉蛋食譜
【法式焦糖布甸食譜】Crème brûlée金黃香脆 用全蛋或蛋黃？
法式焦糖布甸食譜
冰花燉蛋食譜
椰皇鮮奶燉蛋白食譜