蛋食譜合集｜最百變食材雞蛋料理　溏心蛋、蒸水蛋、炒蛋、燉蛋…

蛋，是人見人愛的食材，而且烹調方式變化多端，永遠都不會吃厭。往書局走一趟，不難發現書架上一本又一本完全以「雞蛋」為主角的食譜書，過百款蛋料理都冇難度。不論是早餐的蛋多士、冷盤的溏心蛋、主菜的蒸水蛋或蛋飯，甚至是甜品的燉蛋，通通都由一隻雞蛋變成。