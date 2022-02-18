長壽飲食｜日本人長壽6貼士8分飽碗碟都有關！百歲人瑞常吃10食材

日本人的平均壽命在全球人口中排名第一，瑞士人的平均壽命約83.4歲，日本人則是84.3歲，他們不僅長壽，而且快樂、健康地生活，有外國網站總結了6個日本人長壽的原因和生活習慣，如果你都想活得健康、長壽，不妨參考一下。



1.碗碟愈小愈好

日本人認為吃東西時以小分量為主，有助減慢進食速度，才更易知道自己需要吃什麼，也避免吃得過量。因此，日本人一般都會優先考慮用小碟子裝食物，而非用一個大碟，有助防止暴飲暴食，保持健康的體重。

用小容量的容器來盛載食物，有助減慢進食速度。（photo-ac）

2.吃到80%飽

從你進食第一口開始，大腦約需20分鐘才能發出飽腹信號，因此不要吃得太快，以免在大腦未覺飽時愈吃愈多，超出實際所需分量。不少日本人用餐的規則就是只吃80%飽，或是將食物分成10份並只吃其中8份，有剩的話，可放入便當盒或放在雪櫃保存，不怕浪費。

3.攝取1茶匙油和0.9克鹽

長野縣是日本最健康的地區之一，平均壽命約為80-87歲，有調查發現長野縣居民以往平均每天攝入15.1克鹽，對健康有不良影響，相反，隨住減鹽飲食慢慢普及，專家建議把用鹽量減少到0.9克、食油約1茶匙已夠，這才使他們活得更健康。

宜慢慢進食，吃至8分飽就該停了，不然有機會太飽。（photo-ac）

4.喜歡走路多於運動

許多日本老年人仍十分活躍，最喜歡的運動就是在居住的社區附近步行，他們會一邊散步一邊閒談，有日本人形容：「你走路、你說話、你鍛煉身體，這有助建立一種社區意識。」

散步也是日本人的一種社交方式。（photo-ac）

5.多吃豆腐

豆腐也是日本飲食的一大特色，能讓你的皮膚保持彈性、看起來更年輕。此外，豆腐可以降低患心臟病和癌症的風險，亦由於它熱量低，並有助保持健康的體重。

6.用蒸氣浴或淋浴

蒸氣浴不僅可放鬆身心，對我們的健康也有好處。家中沒有桑拿或蒸氣設備的話，淋個熱水浴也不錯，建議配合對皮膚有益的精油來淋浴，並不要蒸得太久，以免身體過熱、傷害肌膚。

日本節目推薦10大長壽食物

此外，日本TBS節目《この差って何ですか？》節目組曾訪問300位過百歲的老人「每星期有什麼食材你會吃3天或以上？」，統計票數後列舉出10樣食材，這些食材也可反映出長壽與飲食習慣的關係，第一位更是意想不到！

按圖看10款食材長壽食材（次序由低至高排列）：

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資料來源：《Bright Side》