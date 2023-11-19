長壽湯水｜日本醫生揭港人長壽秘密　2常見煲湯材料助血管年輕！

長者日（11月19日）有少商店食肆為老友記推出優惠，無論什麼著數還是健康最寶貴。養生湯水四季皆宜，滋潤強身增抵抗力，更是長壽飲食的重要秘訣之一！



養生湯水一向深受歡迎，一碗湯水看似平平無奇，但原來在煲湯材料中，有2款常用材料對身體血管有益，對預防高血壓更有一定幫助。因此想保持身體健康，除了靠長壽食物外，簡單的湯水亦不可少。

健康身體除了單靠長壽食物外，簡單的湯水亦有幫助。（資料圖片／韓詠儀攝）

香港人比日本人更長壽

據Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》，討論香港人健康長壽的秘密，發現香港人的平均壽命原來比日本人還要高出少少。（2021年港大醫學院就比較18個經濟合作暨發展組織（OECD）國家及地區，發現土生土長港人中，男性平均達84.65歲、女性則平均89.6歲，較日本及其他先進地區都高，連續7年蟬聯全球最長壽地區）節目組專程到香港觀察長者的日常生活，更邀請了東京都健康長壽醫療副院長、精通心血管疾病的原田和昌醫生，分析香港人長壽的原因。原田醫生指長壽的第一步是保持血管年輕，血管年齡有如生物學上年齡，若生物學上年齡年輕，這樣便長壽。

陳皮燥濕化痰 薑去濕散寒

經原田醫生觀察過後，發現香港人有一個飲食習慣是有助保持血管健康，便是每天飲用養生湯水。原田醫生稱能夠保持血管健康的原因是來至煲湯常用材料——陳皮及薑！在中醫的角度，陳皮有燥濕化痰，理氣健脾之效；薑有去濕散寒、治胃寒腹痛之效。那麼在西方醫學中，陳皮和薑又如何幫助降血壓、維持心血管健康？

按圖看含有陳皮和薑的湯水如何維持心血管健康？

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在西方營養學中，薑的好處又怎會得降血壓呢？請按圖看3個薑對身體的益處：

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西方營養學中薑的好處：

1. 改善血液循環

薑烯酚抑制身體中的脂聯素減少，藉此修復損傷的血管，另外還能降低血液中的中性脂肪值、調整血糖。



2. 增加免疫力

攝取生薑後，體內會產生抗氧化酶，可降低人體血液粘稠度、調節人體的生理機能，從而增強人體抗病能力。



3. 減重

薑可以刺激血液循環，使得體溫升高，藉此增加代謝率。



薑可分為4大種類，各有功效！

薑主要分4類，子薑、粉薑、老薑及薑母。「生薑」皆指薑齡較短的薑；子薑比生薑年青。若採收的時間不同，特性也截然不同。陳俊傑醫師在以往受訪時解釋各種薑類的功效，他指薑都屬溫性食物，功效類似，但不同生長期的薑，效果也不盡相同。

按圖了解4類薑的分別︰

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資料來源：電視節目《恐怖醫學》