連花清瘟膠囊Omicron抗疫神藥？中醫解構功效5類人誤服易加重病情

本港疫情繼續嚴峻，確診數目持續上升，市民紛紛尋找成藥自救，之前坊間瘋傳中藥產品「連花清瘟膠囊」有效對抗新冠病毒，更出現掃貨潮，市民表示買定用作「看門口」。雖然「連花清瘟膠囊」為中國《新型冠狀病毒肺炎診療方案》所推薦，但並非人人適宜，不然加重病情。記者邀請了中醫師徐澤昌博士拆解中成藥「連花清瘟膠囊」的迷思及服用的注意事項。



連花清瘟膠囊服後會肚屙？

早前有市民瘋搶中成藥「連花清瘟膠囊」，皆因有指可助紓緩病徵，當時一盒難求，而現在則成了援港物資，政府派發的防疫物質包亦包含此藥。記者身邊染疫的朋友亦有分享服用「連花清瘟膠囊」後的感覺，部分認為有助緩解不適；部分認為作用不大，甚至有人服後肚屙不適。中醫師徐澤昌博士指，服用「連花清瘟膠囊」後的確有人可以減輕症狀，但並非適合所有人的體質，由於成分偏寒涼，如果胡亂服用，只會適得其反，最理想的做法是服用中藥前，應先徵詢中醫師的專業意見。

中成藥「連花清瘟膠囊」成為搶手貨，皆因有指可助紓緩病徵。（呂穎姍攝）

連花清瘟膠囊「不能預防」新冠肺炎

徐醫師續指「連花清瘟膠囊」的主要功效為清瘟解毒、宣肺洩熱，改善發熱、肌肉酸痛，鼻塞流涕，咳嗽，頭痛，咽乾咽痛，乏力等病徵，因此是適用於新冠肺炎輕型、普通型患者的治療。服用後，發熱、咳嗽、乏力等症狀會快消失，能夠減少輕型、普通型轉重症的發生，促進核酸檢察由陽性轉為陰性，但謹記並不能預防新冠肺炎，沒有染疫人士不宜服用。

徐醫師指「連花清瘟膠囊」適用於新冠肺炎輕型、普通型患者的治療。（余曉彤攝）

如何自我診斷是否適合服用？5類人士需慎服

雖說「連花清瘟膠囊」有助感染人士減輕症狀，但服前需作出診斷，徐醫師稱此中成藥只有符合以下相對應的證型才有作用，他亦建議應在中醫師指導下使用。

如患上新冠肺炎後，出現以下病徵，可在中醫師指導下服用「連花清瘟膠囊」：

1. 出現發熱

2. 肌肉酸痛

3. 鼻塞流涕

4. 咳嗽

5. 頭痛

6. 咽乾咽痛

7. 乏力



此外，徐醫師提醒「連花清瘟膠囊」成分寒涼，加上成分中含有「麻黃」及「金銀花」，共5類人士需慎用或不宜食用，同時亦謹記應在中醫師指導下服用，而非胡亂食用。

請按圖看5類人士需慎用及不宜食用「連花清瘟膠囊」：

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5類人士需慎用及不宜食用「連花清瘟膠囊」：

1. 葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（蠶豆症/G6PD）：不宜服用。

2. 風寒感冒者（常見症狀：惡寒重、發熱輕、無汗、頭痛身痛、鼻塞流清涕、咳嗽吐稀白痰、口不渴或渴喜熱飲、苔薄白）：不宜服用。

3. 患血壓高、心臟病者：需慎用。

4. 有肝病、糖尿病、腎病等慢性病嚴重者：在醫師指導下服用。

5. 兒童、孕婦、哺乳期婦女、年長體弱及脾虛便溏者：在醫師指導下服用。

