【武漢肺炎】保持口腔濕潤助減感染機會！4款防疫茶療對應各體質

武漢肺炎的確診數字一直上升，近日更有一位確診患者，因跟一眾親友打邊爐而令病毒1傳9，令大家人心惶惶。除了戴口罩、保持衛生意識及跟人接觸時保持距離外，增強內在的抵抗力同樣重要。其次，便是時刻要保持口腔濕潤，因有研究顯示，口乾會引發咳嗽、喉嚨發炎等，從而降低抵抗力。原來在中醫角度上，也有茶療可改善口乾外，亦有助提高抵抗力。

保持口腔濕潤，最簡單的方法當然是多喝水，不過多喝水也未必是治本的方法，因為經常感覺口乾有可能是身體內在出現問題。

註冊中醫師楊明霞指如果能夠減低口乾感覺，就可以減低感染新型冠狀病毒的機會。楊醫師就不同體質人士建議對應的簡單茶療，令自己減低口乾的感覺。不過楊醫師亦提醒讀者如果發現身體出現不適或症狀持續加劇，應諮詢專業的醫生或醫師意見， 診察病情。

楊明霞中醫指如果能夠減低口乾感覺，就可以減低患上新型新型冠狀病毒的機會。

楊醫師簡單用舌象將普遍香港人分為4類體質，按圖看4類體質的對應簡單茶療：

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另外，以下亦有一些補肺湯水，有助提升及改善體質，如有疑問，請向中醫師諮詢。當然有任何身體不適或症狀持續加劇，應尋求專業醫生的意見， 診察病情。

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