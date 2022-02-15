Omicron｜營養師建議補充8大營養每天吃乳酪　保護上呼吸道防感染

Omicron變種病毒疫情持續升溫，本港今日（2月15日）新增1619宗確診，初步確診多達5400宗，確診人數一日比一日高。除了減少外出、注意個人衛生等，我們究竟還能做什麼？雖然不能完全隔絕病毒，但至少我們也要補充營養、增強免疫力，台灣營養師高敏敏就提醒大家要多吸收8大營養素，預防上呼吸道感染。



Omicron變種病毒疫情肆虐本港，確診人數節節上升，醫療系統陷入崩潰，檢測隊伍大排長龍。台灣營養師高敏敏，早前就曾在社交平台分享了必吃的「8項關鍵營養素」以及有關食材，並表示：「鞏固好自己跟家人的免疫力，絕對還是對抗Omicron病毒的首要之務！」當然，不是吃了這些食物就代表不會感染，但增強抵抗力在任何時候也是必須。

1.益生菌

益生菌能降低發炎機率、提升免疫力，因有臨床研究發現，確診新冠肺炎後康復的個案中，患者體內益生菌的含量會降低，相反有長期定期補充益生菌的人，身體發炎機率則會降低，免疫力亦較好。高敏敏解釋說：「畢竟腸道是人體最大的免疫器官，想要有好的腸道菌叢環境，就要努力增加好菌。好菌就像是體內士兵，可以抑制壞菌、調節消化道機能、身體防護力自然也會增加！」她建議大家每日飲乳酪，並選擇內含能通過胃酸、膽酸考驗的菌株，它們不僅能增加腸內益生菌，還能補充每日所需的乳製品營養。

建議食物：乳酪

增加「好菌」，才有好的腸道菌叢環境，能抑制壞菌、調節消化道機能、增加身體防護力。（資料圖片）

2.奧米加3脂肪酸（Omega-3）

Omega-3能減輕體內慢性發炎，使得免疫細胞不會過勞。這裡脂肪酸屬「好油脂」，若長期缺乏，皮膚會容易敏感、免疫力較差，相反若攝取足夠，體內對抗病菌的白血球活躍度也會上升。然而，人體無法自行製造Omega-3，只能從食物中攝取，高敏敏建議每周食3次深海魚，以及其他富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

建議食物：鯖魚、秋刀魚、吞拿魚、三文魚等深海魚；海藻、堅果、亞麻籽、亞麻油、紫蘇油等好油脂食物。

三文魚、吞拿魚、鯖魚等，都是Omega-3的絕佳來源。（photo-ac）

3.維他命C

維他命C能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加，但它屬於水溶性維他命，很容易流失、身體不會自動合成，因此要透過每日飲食攝取來補充，高敏敏提議每天最少吃兩份新鮮水果來補足，約相當於100毫克的維他命C。

建議食物：1個番石榴、1個橙、10粒士多啤梨、2個奇異果

每日食10粒士多啤梨或2個奇異果，能帶來人體所需的維他命C。（unsplash）

4.β-胡蘿蔔素

維他命A和及β-胡蘿蔔素，是守護黏膜健康的根本，後者能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固第一道防線，並阻止細菌和病毒入侵身體。高敏敏認為我們每日應吃2至3碗各色蔬菜，以及2至3個拳頭大小的不同種類水果，除補充β-胡蘿蔔素外，亦順道補充維他命、礦物質、植化素等，同樣跟免疫功能息息相關。

建議食物：紅蘿蔔、黃甜椒、番茄等橙紅色蔬果

紅蘿蔔、番茄等橙紅色蔬果，是維他命A和及β-胡蘿蔔素來源。（網上圖片）

5.兒茶素

兒茶素能防止病毒跟黏膜細胞結合，起阻隔作用。

建議食物：綠茶

眾食物和飲品中，綠茶的兒茶素含量稱冠。（VCG）

6.鋅

礦物質「鋅」負責細胞的複製、分裂和修護，能提升皮膚及黏膜組織的完整性，當鋅攝取不足時，細胞就無法正常分裂，導致免疫力下降。

建議食物：蠔、蝦等海鮮；堅果、蛋

蠔、蝦等海鮮皆是礦物質鋅的來源。（photo-ac）

7.維他命D

當人體內維他命D濃度夠高，就能降低感染機率，其中一個補充方法是曬太陽，另外就是從飲食著手。

建議食物：菇類、雞蛋

除曬太陽外，食菇菌都可補充維他命D。（photo-ac）

8.維他命E

維他命E能增強保護力，降低染病風險。除食物外，也可用含維他命E的植物油，烹調含硒的新鮮食物。

建議食物：1小把堅果

每日吃一小把堅果可補充維他命E。（資料圖片）

高敏敏營養師推薦8項關鍵營養素。（Instagram：minmin_rd）

營養師高敏敏。（Instagram：minmin_rd）

資料來源：高敏敏Instagram