肥媽食譜｜麵醬茄子炒雞丁15分鐘家常菜　茄子快速入味4大秘技

簡單易學的惹味小菜，15分鐘上菜，最適合入廚新手及追求效率的都市人。從日常飲食中補充營養，多吃健康食物，增強自身免疫力，營養密度高的茄子、蛋白質豐富的雞肉，配香濃的甜麵醬、豆瓣醬，肥媽的麵醬茄子炒雞丁令人垂涎。



麵醬茄子炒雞丁 家常小炒健康抗疫

麵醬即甜麵醬，肥媽加了豆瓣醬配搭，令本來已經十分香口的家常菜餚更添香濃惹味，用來炒茄子及雞丁，這道十分簡便的小炒，隨時讓新手成大廚。肥媽提議趁雞件未熟，便加入茄子一起炒，熟度剛好。

麵醬茄子炒雞丁（TVB影片截圖）

按圖有麵醬茄子炒雞丁的做法及貼士︰

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茄子快速入味4大秘技

茄子經常是菜餚中的主角，煮過的茄子綿軟細滑，能吸附各式醬汁，例如魚香汁、豆瓣醬和燒汁等。不過茄子皮不易煮熟，味道不易滲透，要將茄子徹底入味，要花的時間頗長，也容易將茄子煮過頭，讓口感過於軟爛，顏色變得又瘀又黑。想留住茄子的最佳口感，有4個簡易方法。

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醬爆茄子（李思敏攝）

按圖參考茄子快速入味的4個方法︰

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肥媽【麵醬茄子炒雞丁】食譜︰

材料︰

茄子 （幼）1條

珍寶白雞髀1 隻

麵醬2茶匙

豆瓣醬1茶匙

糖1/2茶匙

做法︰

1.將雞髀洗淨起肉切粒，加胡椒粉、紹酒、生粉、生抽、糖醃勻。

2.茄子洗淨，以滾刀切件，下油鑊煎香至上色，盛起。

3.原鑊下油，爆香麵醬、豆瓣醬及糖。

4.加入雞髀粒炒香，加適量水兜勻，茄子回鑊快炒至熟。

5.上菜前加蔥段翻炒完成。

參考資料︰big big channel/ TVB《健康食平啲》