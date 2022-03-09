雪糕三文治曲奇食譜｜酥脆曲奇加冰涼夾心超夢幻！賣相美觀啱打卡

有時吃雪糕的時候，只有吃到綿密的口感和味道，感覺好像有點無聊，加一點脆脆的口感吃起來會更加豐富，就好像在吃蛋捲雪糕（ice cream cone）一樣。



這裡就為你推薦一道甜點就是雪糕三文治曲奇！教你如何製作脆脆香香的曲奇，然後加上雪糕的夾心，好想現在就吃啦！

雪糕三文治曲奇（按圖）

+ 12

材料：

- 無鹽牛油 - 150g

- 糖粉 - 75g

- 鹽 - 少許

- 雞蛋 - 30g

- 香草精 - 1/2茶匙

- 麵粉 - 240g

- 抹茶粉 - 5g

- 可可粉 - 10g



輔料：

- 雪糕 - 適量

- 士多啤梨醬 - 適量



雪糕三文治曲奇（YouTube@만개의레시피 10K Recipe截圖）

步驟：

1. 首先要製作的是曲奇的麵團，在碗裡放入無鹽牛油、糖粉和鹽攪拌均勻。

2. 把雞蛋攪均勻後，分2次放進去混合物（步驟1）攪拌均勻。

3. 將麵粉直接篩入到混合物中，用切然後攪的方式來攪拌均勻至麵團。

4. 將麵團的1/3分量倒入到其他的碗中，放入抹茶粉混合，剩下的麵團加入可可粉混合。

5. 將混好的抹茶麵團分成幾塊，隨機摻入到混好的朱古力麵團。摻入均勻後擀平至5毫米厚，然後放到雪櫃裡停頓30分鐘以上。

6. 將休止好的麵團切成自己想要的大小後，整齊的擺放到焗盤上，用170度焗爐焗12~15分鐘。焗好的曲奇放在一旁冷卻。

7. 最後，將雪糕和果醬夾入到冷卻的曲奇中，然後就完成了。

就像三文治一樣吃法的雪糕曲奇，有口感的雪糕曲奇真是連吃幾個都嫌不夠！雪糕和果醬方面可以選擇自己喜歡的口味，你也可以製作出屬於自己的雪糕三文治曲奇！

相關食譜：【曲奇食譜】朱古力花生醬曲奇無蛋奶 特濃美式風味外脆內軟韌！

朱古力花生醬曲奇食譜

【杏仁瓦片食譜】烘焙入門級法式甜點 香甜酥脆記得一定要夠薄！

杏仁瓦片食譜

【本文獲「Goody25」授權轉載。】