焗爐食譜｜楓蜜餅乾香甜鬆化　入門級曲奇零失敗3秘訣蛋漿分次放?

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-29 13:02

對於烘焙新手來說，蜂蜜餅乾屬入門級難度，鬆化如小鬆餅，不似鬆脆的硬曲奇，吃來帶點古早的味道。若不吃蜂蜜的，可用楓蜜代替，風味不減，更有甜甜的楓香味。

楓蜜餅乾屬烘焙入門級難度，楓糖焦香飄溢。

本以為楓蜜餅乾像懷舊小食雞蛋餅乾一樣脆卜卜，細味後發現原來介乎鬆餅與蛋糕的口感，香甜、鬆軟，楓糖焦香滿溢，不禁使人一口接一口地品嚐起來，配上咖啡或茶，享受午後的陽光，是忙裡愉閒的幸福光陰。楓蜜餅乾的做法十分簡單，想輕鬆做點心的人或烘焙新手皆可成功挑戰。

楓蜜餅乾介乎鬆餅與蛋糕的口感，香甜鬆軟。

整體來說，將所有材料混合拌勻便是，箇中有3個小貼士可留意：

1. 加蛋漿入麵糊時要分次加入，打勻後才添第二次、第三次蛋漿，慢慢加入以防水油分離

2. 將拌勻的麵糊放入雪櫃冰格內冷凍15-30分鐘，麵糊稍為挺身後更易操作

3. 用兩隻湯匙交替搓圓麵糊幫助定型

用兩隻湯匙交替搓圓麵糊幫助定型，入爐以160°C焗13-15分鐘，實際操作按家用焗爐的性能來調整時間及溫度。

食譜中加入少許梳打粉，除了有助麵糰發脹膨鬆之外，因梳打粉屬鹼性，可中和楓糖、蜂蜜的酸性，餅乾焗起後的味道更可口。

楓蜜餅乾內有少許梳打粉，有助麵糰發脹膨鬆。因梳打粉屬鹼性，可中和楓糖的酸性，餅乾更可口。

楓蜜餅乾食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、呂志豪

剪接：鄭偉賢

健康小貼士︰

楓糖生津止渴，潤肺健胃，熱量比蔗糖、果糖及粟米糖等較低，但鈣含量比其他醣類高達10%，與牛奶相當。另外，鎂和有機酸成分也比其他醣類高很多。

楓糖生津止渴，鈣含量比其他醣類高達10%。

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【楓蜜餅乾】 （焗/Bake）

約15件 1級難度 1小時

材料︰

牛油50克

楓糖漿40克

砂糖25克

雞蛋2隻

梳打粉1克

低筋麵粉120克

做法︰

1.將牛油、楓糖漿、砂糖混合，用電動打蛋器打勻。

2.將1隻雞蛋打散成蛋液，分數次加入牛油內繼續打勻。

3.加入低筋麵粉、梳打粉，用刮刀翻拌成團，急凍20分鐘至挺身。

4.舀起麵糰，用兩隻匙羹搓圓，放上焗盤。

5.另1隻雞蛋，只取蛋黃打散，將蛋漿掃上麵糰。

6.用160°C焗約13-15分鐘完成。

不失敗秘訣︰

蛋液要分數次加入牛油內打勻，當蛋液完全融合後才添，避免水油分離。

麵糰較軟，放入雪櫃急凍至挺身後，更易操作。

掃上麵糰的蛋漿，只取蛋黃便可，焗出來的顏色更深、更金黃。