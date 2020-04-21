【曲奇食譜】椰絲蛋白杏仁餅Macaroon香甜簡單　新手烘焙零失敗

椰絲蛋白杏仁餅，中文名可能較少人認識，但講起Macaroon或會靈光一閃，它所指的便是椰絲蛋白杏仁餅，做法超級簡單。

Macaroon與 Macaron不大相同，Macaroon是椰絲蛋白杏仁餅；Macaron是馬卡龍（法式小圓餅），前者不及Macaron的細緻浪漫，沒有色彩繽紛的粉彩色系，沒有輕巧通風「禮服裙」波浪。Macaroon是相當密集的椰絲餅乾，不用講究精巧的外型，粗略地揉成一團，烘烤成中等程度的金棕色便出爐，亦有人喜歡將它們弄成偏白的色調。

（左）Macaron馬卡龍，（右）Macaroon椰絲蛋白杏仁餅。（龔嘉盛、陳錦超攝）

據聞Macaroon的歷史可以追溯到法國大革命時期，意大利修道院的兩名修女烘烤和出售蛋白杏仁餅乾來賺取生活費用，人稱「Macaroon Sisters」，蛋白杏仁餅因而出名。Macaroon與逾越節也有聯繫，因為猶太人在節日期間吃「無酵餅」，即不吃任何由麵粉製成的食物，Macaroon當中沒有麵粉成分，只由杏仁、椰絲、糖和蛋白製成。

椰絲蛋白杏仁餅Macaroon的歷史可追溯到法國大革命時期。

製作方式十分簡單，蛋白加入糖、鹽及增加風味的杏仁香油和雲呢拿香油，然後打成濕性發泡（六至七分發）的蛋白霜，濕性發泡代表拉起蛋白霜時有約2-3厘米的尖峰並下垂，蛋白呈忌廉的光澤便可，蛋白霜不用太挺拔，濕性發泡的蛋白霜常用於做天使蛋糕、戚風蛋糕及輕乳酪蛋糕。

Macaroon的製作方式十分簡單，不用講究精巧的外型，烘烤成中等程度的金棕色便出爐。

完成蛋白霜後，加入椰絲拌勻便可，提議勿太用力攪拌，否則蛋白霜的泡沫全消，出爐後的杏仁餅質感會較堅實。椰絲球的大小可按個人喜好而定，沒有劃一的規範，不過尺寸較細的杏仁餅相對漂亮，口感也較好，咬嚼起來不至於滿口盡是乾燥的椰絲。

椰絲蛋白杏仁餅食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超

健康小貼士︰

椰絲（椰蓉）含糖類、脂肪、蛋白質、維他命B雜及礦物質等，能補充營養益氣力，椰子肉有補益脾胃的功效。

椰絲蛋白杏仁餅

相關食譜︰

【曲奇食譜】朱古力花生醬曲奇無蛋奶 特濃美式風味外脆內軟韌！

朱古力花生醬曲奇食譜

【曲奇食譜】開心果曲奇純素小食 蛋奶敏感或Vegan都食得！