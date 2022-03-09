豆腐花營養｜吃豆花增肌減脂防肌少症！營養師教1種吃法增蛋白質

你喜歡吃豆腐花（又稱豆花）嗎？豆腐花是低熱量的蛋白質來源，對於想增肌減脂，或是蛋白質攝取不足擔心發生肌少症的人來說，是很好的營養點心。



不過，營養師提醒，豆腐花添加的糖水和配料是讓熱量破表的大地雷。

豆腐花營養（按圖）

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豆腐花製程添加石膏、鹽滷，也能吃到鈣質

台灣營養師宋明樺表示，單純看豆腐花本身，其熱量是低的，每100公克大約只有50、60大卡，但一般人不會只吃純豆腐花，都還會另外添加配料和糖水，如果加3、4樣配料，再加上糖水，一碗熱量可能就有200、300大卡，相當驚人；有些人喜歡加花生，雖然花生是堅果類，但熱量比較高，這也要小心。

豆腐花的主要原料是黃豆，從營養價值分析，含有蛋白質、磷脂質、植物固醇，能幫助改善脂肪的代謝，對內分泌的平衡也有正面影響。另外，宋明樺提到，豆腐花在製作過程中，會添加石膏或鹽滷作為凝固劑，因此也可以從中獲取鈣質；所以若就純黃豆和豆腐花兩者來比較，豆腐花的鈣質含量比較豐富。

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吃豆腐花增肌減脂、防肌少症！血糖、腎功能不好小心吃

宋明樺說，由於「純豆腐花」有蛋白質同時低熱量，對於想增肌減脂的人，或是牙口功能退化的長者擔心有肌少症，蛋白質攝取不足的話，都很適合吃豆腐花。而豆腐花都會加配料糖水，若本身血糖控制不好的人，或是需要減重的人，那麼吃豆腐花就要特別注意。另外還有一種人，就是腎臟功能比較差的人，可能需要限制蛋白，若正餐已經攝取蛋白質，點心又選擇豆腐花的話，就比較難控制蛋白質攝取量。

毛豆、黃豆、黑豆營養價值有何差異？（點擊查看👇👇👇）

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糖水換成豆漿，增加蛋白質更健康

吃豆腐花想要增加蛋白質、補充纖維，可以怎麼吃？宋明樺建議，除了豆腐花本身的蛋白質之外，可以把糖水基底換成豆漿，這樣就能增加蛋白質攝取量，對健康益處上也比糖水好。在配料的部分，可以選擇纖維量稍微高一點的配料，例如白木耳、蜜地瓜、紅豆、綠豆、芋頭等，這些原型食材是纖維量稍微多的，對於邊吃豆腐花邊補充纖維有幫助。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】