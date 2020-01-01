【曲奇食譜】朱古力花生醬曲奇無蛋奶　特濃美式風味外脆內軟韌！

美式曲奇也可以有純素版本！依然有外脆內軟韌的滋味，加香濃花生醬及朱古力粒粒，叫人一試難忘，而且製法超簡單！

曲奇的種類包括實淨的牛油曲奇、鬆化的喞花曲奇及外脆內軟韌的美式曲奇等。來自英國的Fortnum & Mason於尖沙嘴K11 Musea開設分店，它們就有各式各樣的曲奇口味令人着迷，最值得推介是朱古力夏威夷果仁曲奇，以一般市民可負擔的價錢，享受宛如貴族級的美食，CP值算非常不錯。港式餅店中，位於灣仔的百事吉餅店，他們的牛油曲奇及喞花曲奇也是不能錯過的名物。至於，美式曲奇的佼佼者該是Mrs.Field，每當提起美式曲奇，不少人很自然地以Mrs.Field曲奇來形容，叫人印象深刻。

朱古力花生醬曲奇

製作美式曲奇比喞花曲奇容易，比牛油曲奇隨意，美式曲奇也可有純素的版本，適合不吃蛋奶及對蛋奶敏感的人士享用，做法並不複雜，入廚新手也可應付，這份朱古力花生醬曲奇食譜適合很多人嘗試玩，嘗試做。揀花生醬及朱古力粒粒製作，原因是普遍大家也喜愛這些口味，它們的味道匹配，放在曲奇、多士或鬆餅上皆可。此外，由於食譜中沒有使用牛油，用花生醬便油潤了曲奇的質感，味道比上回的開心果曲奇更豐富。

朱古力花生醬曲奇

攝錄：詹郭敏、陳錦超

攝影︰詹郭敏、陳錦超

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

製作朱古力花生醬曲奇的過程中有少少貼士給大家，這份曲奇麵糰應該柔軟並且易於混合，如果搓揉時的材料不黏合及太乾，酌量加入少許豆奶，再混合材料成糰。若已搓成糰，便不建議再加材料搓揉，否則難以將材料融合，麵糰亦會愈揉愈韌。 餅與餅之間保留1吋距離放於焗盤上，好讓麵糰發脹時有空間可走，不黏作一團。

朱古力花生醬曲奇食譜

健康小貼士︰

花生醬蘊含菸鹼酸（Niacin），此成分有助消化和紓緩疲勞，另外豐富的蛋白質、脂肪都使人飽腹，減少吃額外食物，但記得不要吃過量，建議一日不超過1至2湯匙。

朱古力花生醬曲奇

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