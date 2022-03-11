Omicron｜康復後中醫推介沙參麥冬2款湯水茶飲　健脾胃補肺氣虛

感染了Omicron後的康復者，注意病後的身體調理，逐漸增強肺、脾、胃健康，中醫推介一款湯水及一款簡單的茶飲。
位元堂註冊中醫師黃嘉銳在TVB節目《學是疫學非》中表示，如果感染了Omicron並已康復的人士，肺部及脾胃已損，疫後調理有助補益，包括「沙參麥冬豬肺湯」及「沙參麥冬茶」。如果怕麻煩不想用豬肺，或有膽固醇問題不適宜用豬肺，也可以用豬瘦肉代替。此湯主要針對脾肺氣虛，適用於病後精神疲倦、乏力、咳嗽無痰或少痰、痰中有血、口乾及便秘。
【沙參麥冬豬肺湯】
功效︰針對脾肺氣虛，適用於病後精神疲倦、乏力、咳嗽無痰或少痰、痰中有血、口乾及便秘。
材料︰北沙參8克、麥冬6克、桑葉6克、黨參15克、北芪15克、百合30克、豬肺250克（或豬瘦肉）
做法︰
1.洗淨材料，豬肺（或豬瘦肉）洗淨及汆水後備用。
2.把所有材料以清水洗淨及略浸後備用。
3.加入清水煲至水滾，將所有材料放進煲內，以慢火煲至出味。
4.加適量鹽調味完成。
至於沙參麥冬茶更加簡單，只用三種藥材加滾水沖泡已可飲用，製作簡便。此茶適用於肺胃陰虛症，有助潤肺止咳、緩和咳嗽、盜汗（流汗）及口乾。不過，黃醫師提醒，如果想在一日之內翻喝沙參麥冬茶，只要用以上分量，多次加水沖泡便可；但感到胃部不適、肚瀉及肚脹則要停止飲用。
【沙參麥冬茶】
功效︰適用於肺胃陰虛症，有助潤肺止咳、緩和咳嗽、盜汗（流汗）及口乾。
材料︰北沙參8克、麥冬6克、桑葉6克
做法︰將材料放入保溫杯中，加入適量滾水沖泡，焗15分鐘可飲用。
參考資料︰TVB《學是疫學非》
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