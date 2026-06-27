夏天安神湯水合集｜解熱降燥助入眠 15款湯水食譜+按穴穩定情緒
夏天湯水合集｜夏天湯水食譜｜炎夏中容易心煩氣燥，多喝除煩、安神及有助入眠的湯水有望紓解，幫助平穩情緒，提升睡眠質素。
夏天湯水合集｜湯水安神助眠
市民於生活中承受多方面的壓力，包括健康、工作、家庭、婚姻及學業等導致壓力飆升。假若不正視及正確面對壓力，可能潛伏患上情緒病的危險。安神助眠，穩定情緒更顯重要。
以下15款中醫推介的除煩、安神、助入眠湯水，有素湯亦有肉湯，悉隨尊便。
1. 蓮子花豆茯神湯
利水去濕、舒筋活絡、養心安神、舒筋除痹。痺，即痺症，是中醫指由風、寒、濕等引起的肢體疼痛或麻痺的不適。
2. 圓肉杞子百合湯
養心安神、補肝腎。
3. 姬松茸蟲草花栗子湯
養心安神、補益肝腎。
消暑解熱，除煩燥，健脾潤肺，清熱生津，適合夏天補充水分。
5. 花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯
消暑解熱，補氣生津，非常適合夏天，預防中暑及便秘。
不溫不燥，健脾補腎，養心安神，助入眠。
健脾養胃、補腎、養心安神。
養陰生津，健脾益氣，助安眠。
止咳除煩，補氣化濕，潤肺止咳，潤而不滯。
益腎健脾，安神助眠，生津清熱。
生津清熱，減心煩，清心潤燥。
12. 淮山百合腰果參片湯︰清熱降火，除煩安神。
材料︰新鮮淮山1條（約20-30厘米）、新鮮百合3-4個、腰果15-25粒、花旗參片10小塊。
做法︰水滾後，放入全部材料，轉細火煲45-60分鐘完成。
服法︰日間飲，每天1碗，連飲3至4天，之後每周1至2次，效果最好。
宜忌︰平和、安全，男女老幼皆宜
生津止咳，止心煩，養肺滋陰，適用於由肺燥引起的乾咳及口乾。
健脾開胃、理氣和中、養陰安神。
清肺潤燥，寧心安神，滋陰養顏，特別針對壓力過大，操勞過度而引起的心煩氣燥而引致的失眠、手足心熱、口乾舌燥及有頭暈耳鳴的人士。
材料：蘋果3個、百合2両、玉米筍8両、紅棗10粒、瘦肉4両、薑4片、食鹽適量。
做法：以2000毫升水、文火煮45分鐘
安神穴位｜揉按神門穴 穩定情緒
據註冊中醫曾覺知醫師講解，若想令自己較易放鬆情緒及平心靜氣，可輕輕按壓手腕上的神門穴，有助快速調節神經緊張，平靜情緒，有助入眠。神門穴中的「神」，指心神；「門」指門戶，神門穴屬手少陰心經原穴，與心神相應。
位置：掌心內側，在尾指向下延伸至手掌根部未端的凹陷處。
功效：安神寧心，補益心氣，改善失眠。
按法︰用指腹輕輕打圈揉按1-2分鐘。