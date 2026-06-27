夏天安神湯水合集｜解熱降燥助入眠　15款湯水食譜+按穴穩定情緒

夏天湯水合集｜夏天湯水食譜｜炎夏中容易心煩氣燥，多喝除煩、安神及有助入眠的湯水有望紓解，幫助平穩情緒，提升睡眠質素。



夏天湯水合集｜湯水安神助眠

市民於生活中承受多方面的壓力，包括健康、工作、家庭、婚姻及學業等導致壓力飆升。假若不正視及正確面對壓力，可能潛伏患上情緒病的危險。安神助眠，穩定情緒更顯重要。

以下15款中醫推介的除煩、安神、助入眠湯水，有素湯亦有肉湯，悉隨尊便。

1. 蓮子花豆茯神湯

利水去濕、舒筋活絡、養心安神、舒筋除痹。痺，即痺症，是中醫指由風、寒、濕等引起的肢體疼痛或麻痺的不適。



蓮子花豆茯神湯食譜

2. 圓肉杞子百合湯

養心安神、補肝腎。



圓肉杞子百合湯食譜

3. 姬松茸蟲草花栗子湯

養心安神、補益肝腎。



姬松茸蟲草花栗子湯食譜

4. 蓮藕粟米紅蘿蔔湯

消暑解熱，除煩燥，健脾潤肺，清熱生津，適合夏天補充水分。



蓮藕粟米紅蘿蔔湯食譜

5. 花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯

消暑解熱，補氣生津，非常適合夏天，預防中暑及便秘。



花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯

6. 蓮藕栗子合桃湯

不溫不燥，健脾補腎，養心安神，助入眠。



蓮藕栗子合桃湯食譜

7. 百合蓮子栗子粟米湯

健脾養胃、補腎、養心安神。



百合蓮子粟米湯食譜

8. 鮮百合淮山無花果黃豆湯

養陰生津，健脾益氣，助安眠。



鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

9. 五指毛桃海底椰蘋果湯

止咳除煩，補氣化濕，潤肺止咳，潤而不滯。



五指毛桃海底椰蘋果湯食譜

10. 無花果蓮子百合淮山湯

益腎健脾，安神助眠，生津清熱。



無花果蓮子百合淮山湯食譜

11. 蘋果粟米湯

生津清熱，減心煩，清心潤燥。



蘋果粟米湯食譜

12. 淮山百合腰果參片湯︰清熱降火，除煩安神。

材料︰新鮮淮山1條（約20-30厘米）、新鮮百合3-4個、腰果15-25粒、花旗參片10小塊。

做法︰水滾後，放入全部材料，轉細火煲45-60分鐘完成。

服法︰日間飲，每天1碗，連飲3至4天，之後每周1至2次，效果最好。

宜忌︰平和、安全，男女老幼皆宜



淮山百合腰果參片湯助清熱降火，除煩安神。（VCG）

13. 玉竹沙參雪耳蘋果湯

生津止咳，止心煩，養肺滋陰，適用於由肺燥引起的乾咳及口乾。



玉竹沙參雪耳蘋果湯食譜

14. 佛手瓜粟米豬腱湯

健脾開胃、理氣和中、養陰安神。



佛手瓜粟米豬腱湯食譜

15. 安神蘋果湯

清肺潤燥，寧心安神，滋陰養顏，特別針對壓力過大，操勞過度而引起的心煩氣燥而引致的失眠、手足心熱、口乾舌燥及有頭暈耳鳴的人士。

材料：蘋果3個、百合2両、玉米筍8両、紅棗10粒、瘦肉4両、薑4片、食鹽適量。

做法：以2000毫升水、文火煮45分鐘



安神蘋果湯助清肺潤燥、寧心安神。（黃寶瑩攝）

安神穴位｜揉按神門穴 穩定情緒

據註冊中醫曾覺知醫師講解，若想令自己較易放鬆情緒及平心靜氣，可輕輕按壓手腕上的神門穴，有助快速調節神經緊張，平靜情緒，有助入眠。神門穴中的「神」，指心神；「門」指門戶，神門穴屬手少陰心經原穴，與心神相應。

位置：掌心內側，在尾指向下延伸至手掌根部未端的凹陷處。

功效：安神寧心，補益心氣，改善失眠。

按法︰用指腹輕輕打圈揉按1-2分鐘。

